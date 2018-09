Eliud Kipchoge: Am ştiut că pot face un record mondial după 30 km

, scrie agerpres.ro. ''Am rămas singur în ultimii 17 km, dar nu m-am gândit niciun moment la faptul că alerg singur. M-am gândit doar că trebuie să menţin acelaşi ritm până la ultimul kilometru. Eram sigur că sunt capabil să stabilesc un nou record după primii 30 km'', a declarat Kipchoge într-un interviu difuzat de Nike.Kenyanul, primul om care a coborât sub bariera de 2h şi 2 min, a adăugat că recordurile sunt făcute pentru a fi bătute: ''Să depăşesc această barieră nu este o ştiinţă, trebuie doar să crezi în asta, ai nevoie de o echipă mare care crede în acest obiectiv şi în tine, ai nevoie de pantofi perfecţi şi trebuie să fii mai puternic decât orice alt atlet. Cred că nicio fiinţă umană nu are limite. Totul e posibil şi recordurile există pentru a fi bătute''.Kipchoge a recunoscut că prin stabilirea unui record mondial la maraton şi-a îndeplinit un vis: "Speram să bat un record mondial, dar nu mă aşteptam la 2h01min. Speram doar să alerg mai puţin de 2h02min57sec''.