Elitele din Ucraina s-au infectat cu noul coronavirus într-o stațiune de lux din Alpii francezi

Courchevel este stațiunea montană de lux din Franța, preferată de elitele din Ucraina și Rusia pentru petrecerea sărbătorilor din luna martie. Anul acesta se pare că a fost și locul de infectare cu noul coronavirus al elitelor din Ucraina, după cum relatează Le Temps, citat de G4media și b1.ro. În această locație din inima Alpilor francezi s-au infectat anul acesta cu COVID-19 politicieni, oameni de afaceri și vedete din Ucraina, după ce au petrecut aici una dintre vacanțele luxoase și exclusiviste.

Courchevel este una dintre cele mai mari zone de ski din lume. Aici, turiștii pot întâlni unele dintre cele mai luxoase și mai prestigioase resorturi de ski, iar condițiile de cazare, bucătăria fine dining și magazinele din stațiune satisfac și cele mai pretețioase gusturi. Stațiunea franceză de ski este considerată un „Saint-Tropez” al sporturilor de iarnă.

Aici, se pare că se întâlnesc an de an, elitele din Ucraina și Rusia pentru a sărbători Ziua Femeii pe pârtiile de ski, după cum relatează publicația citată anterior. În luna martie a acestui an elitele din Ucraina s-au infectat cu SARS-CoV-2 în timpul acestei vizite, mai mulți politicieni și oameni de afaceri fiind diagnosticați ulterior.

Serghei Șakhov este primul deputat care s-a întors din stațiunea de lux, din inima Alpilor francezi, infectat cu noul coronavirus. Bărbatul a transmis virusul și altor colegi din Parlament, iar astfel cinci alți deputați ucrainieni s-au infectat, relatează Novoie Vremia, citată de G4media.ro.

Valeri Horoșkovski, omul de afaceri și fostul șef al serviciului secret din Ucraina s-a infectat și el cu noul coronavirus, fiind nevoit să se interneze, relatează sursa citată mai sus.

Până acum, în Ucraina au fost raportate 1,319 cazuri de infectare cu noul coronavirus. Numărul total al deceselor înregistrate până acum este de 38.

La mijlocul lunii martie, Ucraina a închis granițele pentru cetățenii străini, pentru a prevenii răspândirea noului coronavirus, iar cetățenii ucraineni care se întorceau din zonele afectate erau nevoiți să respecte procedurile legale de monitoarizare, relatează Agerpres citând AFP, DPA și Reuters.