Elicopterul în care se afla Andrea Bocelli a aterizat de urgență. Ce s-a întâmplat

Andrea Bocelli, în vârstă de 60 de ani, a avut parte de un incident în timpul unui zbor cu elicopterul. Renumitul artist a întârziat la o conferință de presă pe care a susținut-o la Milano cu ocazia lansării noului său album – „Si”.Potrivit presei italiene, tenorul a explicat că a fost vorba de ceață, astfel că elicopertul în care se afla a aterizat de urgență, scrie Libertatea.ro „Pentru a nu ajunge târziu, am luat elicopterul, dar am dat peste o ceață periculoasă. I-am spus pilotului să aterizeze imediat, dar am ajuns într-un loc îndepărtat, nu știu unde, și de acolo nu am vrut să continuăm cu elicopterul”, a declarat Andrea Bocelli.„Când ești într-un elicopter și ai parte de așa ceva, faima și succesul nu mai contează deloc”, a mai spus artistul.