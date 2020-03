Eliberări pe bandă rulantă. Circa 1700 de deţinuţi au fost eliberaţi din puşcăriile din Moldova de la începutul anului

"Peste 1700 de deţinuţi care au fost eliberaţi în baza plângerilor depuse, doar numai o persoană a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni uşoare. Celelalte au fost condamnate pentru săvârşirea acţiunilor mai puţin grave, grave", a spus secretarul de stat la Ministerul Justiţiei, Radu Foltea."Vreți să spuneți că la 10 februarie au fost 142 de eliberați, iar la 6 martie sunt 1 700", a spus deputatul PAS, Veronica Roşca."Această informație am discutat-o și am verificat-o în această dimineață cu directorul interimar al Administrației Naționale a Penitenciarelor", a mai spus Radu Foltea."Voi într-o lună eliberați pe bandă rulantă câte 1 500 de deținuți? Îmi pare grav acest lucru", a spus Veronica Roşca."Consideraţi că aşa condamnaţi cum a fost fostul prim-ministru a avut condiţii de detenţie degradante şi a fost necesară aplicarea acestui mecanism", a spus deputatul PRO MOLDOVA, Sergiu Sîrbu."Sincer acum, nu am văzut şi nu cunosc condiţiile de detenţie a domnului fost prim-ministru", a spus secretarul de stat la Ministerul Justiţiei, Radu Foltea."Primii clienţi ai acestei norme, paradoxal, sunt cei care au bani, au bani pentru avocaţi, au bani pentru reparaţie în celulă", a spus preşedintele fracţiunii PAS, Igor Grosu."Stimaţi colegi, toţi mergem pe drumuri şi dacă ne trezim cu o armată de infractori care au comis infracţiuni grave atunci e .. putem să avem nu ştiu ce ministru de Interne, dar nu o să poată să-i oprim cu una cu două", a menţionat deputatul PSRM, Grigore Novac."Colegii de la penitenciare vor fi obligaţi să prezinte condiţiile de detenţie", a spus preşedintele Comisiei Securitate, Alexandru Jizdan.Ministerul Justiţiei vrea să pună moratoriu pe acest mecanism de eliberare până în septembrie 2020. De acest privilegiu a beneficiat şi fostul premier Vlad Filat, care a fost eliberat cu aproape doi ani mai devreme după ce a fost condamnat pentru corupere pasivă în proporţii deosebit de mari și trafic de influență. Iar lui Veaceslav Platon i s-a redus pedeapsa cu aproape un an şi jumătate.