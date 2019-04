Elevii unui liceu din Străşeni au învăţat cum să acţioneze atunci când găsesc un obiect exploziv

Elevii liceului Mihai Viteazu din orașul Străşeni au învăţat cum să acţioneze atunci când găsesc un obiect exploziv. Lecţia a fost ţinută de geniștii Armatei Naţionale. Evenimentul s-a desfăşurat cu ocazia Zilei internaționale pentru conștientizarea pericolului minelor antipersonal.

Timp de 45 de minute, tinerii au aflat ce trebuie să facă în situaţiile de risc. Ei au avut ocazia să manevreze copii ale proiectilelor şi au aflat cât de periculoase sunt acestea.



"Acest obiect este bombă de aruncător 120 de mm de iluminare. Conţine în el substanţă explozibilă, fosfor, din cauza unei explozii, arde totul din jur. Cu apă nu se stinge, este foarte periculoasă, mai ales dacă ajunge fosforul pe piele. Arde până la urmă, nu rămâne nici os, nimic", a spus Andrei Matei, genist.



Elevilor li s-a explicat cât de important este să nu atingă obiectele suspecte, ci să apeleze la specialişti. Asta pentru că doar ei, deţin cunoştinţele şi echipamentele necesare pentru deminare.



"- Pe mine se află un costum uşor, model SUA, a fost utilizat aşa model în misiuni Irak şi acum în Kosovo. Este compus din vestă, pantaloni de protecţie, umerari şi cotiere. Este destinat pentru a lucra cu minele antipersonale.

- A colegului?

- Este un costum Canadian. Este compus din vestă, pantaloni cu plăci kevlar, placă de kevlar în faţă, a zis Andrei Matei, genist.



Tinerii spun că lecţia a fost interesantă şi, mai ales, foarte utilă.



"Nu trebuie să o atingem, marcăm locul la distanţa de 5-10 metri şi să anunţăm primăria sau poliţia. Deoarece este vechi, el poate în orice moment să explodeze şi pot fi traume foarte mari."



"Am învăţat că atunci când mergem printr-un loc prin pădure sau pe undeva, când vedem ceva de metal să nu atingem."



Astfel de lecţii au fost organizate în mai multe licee din ţară cu scopul informării tinerei generaţii.



"Pe teritoriul Republicii Moldova foarte des se întâlnesc obiecte explozibile. Mai des în regiunea centru. Oamenii trebuie să cunoască careva măsuri şi careva paşi până noi geniştii am veni şi am ridica obiectul sau îl vom distruge pe loc", a menționat Mihail Josan, locotenent major, Batalionul de Geniu.



De la începutul acestui an, pe teritoriul ţării au fost găsite şi distruse 380 de obiecte explozibile. Cel mai recent, un obuz descoperit ieri, în satul Puhăceni din raionul Anenii Noi. Obiectul de aproximativ 70 de centimentri lungime şi 50 kg va fi expertizat de genişti.