Elevii unui liceu din Capitală au rămas fără profesor de limba şi literatura română

De mai bine de o lună, copiii din trei clase de a cincia de la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din Capitală au rămas fără profesor de limba şi literatura română, după ce cadrul didactic a demisionat. Administraţia instituţiei nu a găsit nici acum un înlocuitor.



"Oricum ne străduim să înlocuim lecţiile cu persoane de calitate, unde este posibil. Sunt profesori care mai au o oră liberă, două şi merg la ore pentru a suplini acest gol", a spus directorul adjunct Liceul Teoretic "Mihai Eminesc", Anastasia Valuţa.



Conducerea liceului speră ca o profesoară aflată în concediu de maternitate va reveni mai devreme la muncă.



Şefa Direcţiei generale Educaţie, Tineret şi Sport, Rodica Guţu, recunoaşte că deficitul de profesori este o problemă. Din grădiniţele şi şcolile din municipiul Chişinău lipsesc 436 de cadre didactice.



"Eu, în primul rând, văd o doză de responsabilitate şi din partea directorului, pentru că şcoala trebuie să fie atractivă. Un director trebuie să facă tot posibilul că anume în şcoala sa să vină să lucreze tinerii", a spus şefa Direcţiei generale Educaţie, Tineret şi Sport, Rodica Guţu.



Rodica Guţu spune că din toamnă au fost angajaţi peste 100 de profesori, educatori şi alte cadre didactice în Chişinău. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întâlniri cu mai mulţi tineri specialişti. Mihaela Tutunaru a ales să predea educaţie fizică la Liceul Teoretic "Ion Creangă".



"Am practicat sportul încă de mică şi am fost ghidată de antrenor să plec la Facultatea de Sport. Cât despre copii, am o deosebită plăcere să lucrez cu ei şi îmi place foarte mult", a spus profesoara de educaţie fizică la Liceul Teoretic "Ion Creangă", Mihaela Tutunaru.



Cristina Lazăr este de câteva luni educatoare la o grădiniţă din Chişinău.



" Eu cred că alţi tineri, alţi studenţi care absolvesc această specialitate aleg altă profesie, pentru că se gândesc că salariile sunt mici, chiar trebuie o atenţie sporită când lucrezi cu copiii şi este cam greu. Se cere mult, dar parcă nu este atât de bine plătit, după cât trebuie să facem", a spus educatoarea Grădiniţei 156 din Chişinău, Cristina Lazăr.



Potrivit datelor oficiale, deficitul de profesori e în creştere şi la nivel naţional. E nevoie de 1200 de dascăli şi angajaţi în grădiniţe, cu 142 mai mulţi decât anul trecut. Tinerii specialişti care acceptă să lucreze în mediul rural primesc o indemnizaţie unică de 120 de mii de lei şi bani pentru rechizite şcolare, iar în Chişinău beneficiză şi de bani pentru abonamente la transportul public.

