Elevii sunt în vacanţa de toamnă şi pot frecventa taberele sezoniere. Vezi costul unui sejur

Bucurie mare pentru elevii din ţară. A început vacanţa de toamnă, iar taberele sezoniere pentru copii şi-au deschis lag uşile. Acestea oferă un sejur de zi, cu mese incluse şi vor activa până în trei noiembrie. Totuşi, taberele de toamnă se deosebesc de cele din perioada verii. Fiecare abordează o anumită tematică, precum IT, dans sau robotică. Costul unui sejur la o astfel de tabără variază între 1.600 şi 2.000 de lei.



În perioada vacanţei de toamnă, în Capitală a fost deschisă o tabără de dans, care este frecventată de peste 20 de fete, cu vârste de până la 13 ani. Dis-de-dimineaţă şi până seara acestea fac sport, dansează şi au parte de bucate sănătoase. Tabăra a fost concepută pentru copii care vor participa la Campionatul Mondial de Dans, care va avea loc în 2020.

"De la o ora nouă dimineaţa ei încep cu încălzirea fizică şi gimnastica, întinderea, apoi fac antrenamentul până la 12, au o pauză de masă de o oră, de la unu lucrează cu antrenorul din străinătate, fac master class-uri. La noi totuşi vin copii care ştiu pentru ce vin, ştiu unde vor să ajungă. Nu vin ca la o tabără unde să ne petrecem timpul pentru că nu avem ce face o săptămână", a menţionat Victoria Basiul, administratoarea unei tabere.



Programul istovitor se pare că nu le sperie pe fete, care spun că astfel socializează cu semenii lor:

"Am venit la această tabără de dansuri deoarece ne pregătim mai mult pentru campionate, atât fizic, cât şi moral. Părerea mea este că ar trebui să ştim foarte bine să colaborăm, asta şi este tabăra".

"Am venit la tabără ca să învăț, să mă pregătesc mai mult de diferite campionate, să învăț mai multe lucruri".



Alţi copii, însă, au ales să frecventeze o tabără specializată în IT. Acolo, şcolarii cu vârsta de până la zece ani învaţă să monteze, iar adolescenţii sunt instruiţi în domeniul programării.



"Copii îşi creează videourile lor, le montează, după care le publică pe propriul canal de YouTube. Mulţi copii doar privesc YouTube-ul, ceea ce pentru părinţi reprezintă o problemă. Noi însă îi învăţăm că pot nu doar să privească videouri, dar şi să le creeze", a explicat Tatiana Mindrila, administratoarea taberei.



Copii sunt încântaţi de activităţi şi spun că în viitor vor alege o profesie în domeniul IT:



"Eu învăț cum să montez video. Astăzi noi facem prima parte, introul. Aici totul este foarte interesant şi educativ".



"Împreună cu un prieten de-al meu vrem să creăm un canal de YouTube, despre fotbal".



Taberele activează până în data de trei noiembrie şi îşi vor redeschide uşile în timpul vacanţei de iarnă.