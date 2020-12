Elevii îşi vor petrece vacanţa de iarnă în casă. Autorităţile au îndemnat părinţii să fie prudenţi

"O să stau acasă că în drum nu se poate de ieşit şi asta o să fac doar. O să citesc, o să mă joc, o să scriu toate chestiile de vacanţă"."Eu în vacanţa de iarnă o să citesc, o să mai învăţ temele din timp şi o să fac exerciţii ca să mai antrenez"."În vacanţa de iarnă o să mă duc la bunica în sat, o să mă duc şi la verişori şi la bunica Veronica o să mă duc. Cu fratele acasă o să ne jucăm, în vacanţă ne-a mai dat şi nişte la engleză să ne mai distrăm şi să nu ne plictisim"."Noi avem posibilitatea să ne plimbăm prin centrul oraşului, să savurăm frumuseţea bradului, să intrăm în Catedrală să ne rugăm. Acasă, am început să învăţăm să facem fulgi de hârtie, am început să facem cunoştinţă cu muzica clasică, că-l ascultăm pe Ceaikovscki"."Mai mult pe acasă, ieşim în oraş, la brad, la tractoare, copilului îi plac mult mai mult tractoarele decât brăduţul. Mai mult pe afară aşa limitat, sigur că în oaspeţii mai puţin"."Stăm mai mult în casă, dar uneori mai ieşim aici prin centru să vedem bradul. Anul trecut era mult mai simplu pentru că erau multe matinee, cumpăram bilete la teatru".În acest an copiii au 17 zile de vacanţă şi vor reveni la şcoală în 11 ianuarie.