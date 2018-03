Elevii germani au format un munte de ursuleţi de pluş, în semn de solidaritate cu refugiaţii sirieni

Copiii au depus 740 de ursuleţi de pluş pe treptele sălii de concerte Konzerthaus din Berlin, fiecare dintre jucării reprezentând 1.000 de refugiaţi sirieni cărora li se refuză dreptul la educaţie, mulţi dintre ei locuind în tabere din apropierea graniţei siriene.În prezent există peste 2,5 milioane de copii sirieni refugiaţi. Din aceştia, circa 740.000 au vârsta şcolară, însă sunt privaţi de accesul la educaţie, conform organizaţiei World Vision Germany, scrie Agerpres.ro "Am donat unele dintre jucăriile mele vechi unei tabere de refugiaţi din apropiere de noi", a declarat Fee Muehlemann, o fetiţă în vârstă de 11 ani înfăşurată într-o eşarfă şi purtând pe cap o căciulă pentru a se proteja de frig în timp ce aşeza ursuleţii de pluş în grămadă.Hussam Alheraky, un refugiat sirian în vârstă de 18 ani a amintit că "este a şaptea aniversare de la revoluţie. Acest lucru are o semnificaţie importantă: că lumea nu a făcut nimic. Lumea nu are conştiinţă".. După ce a ajuns în Germania, la sfârşitul anului 2016, şi după ce a învăţat limba, a câştigat un loc într-un liceu din Stuttgart, însă îşi face în continuare griji pentru situaţia grea a celor rămaşi în urmă."Sunt oameni care au copii acolo. Se căsătoresc şi nasc copii acolo, la graniţă", a spus el adăugând că "acele generaţii nu îşi pot scrie numele".