Elevii din toată ţara sunt în vacanţa de primăvară. Cei din oraş se distrează, iar cei de la sate muncesc prim gospodărie

Elevii din toată ţara sunt în vacanţa de primăvară. Cei din Capitală au luat cu asalt centrele şi parcurile de distracţie. Iar cei de la sate au însă alte griji. Majoritatea muncesc prin gospodării şi nu prea au timp de joacă.



Pe cei 11 fraţi ai familiei Cotorobai, din comuna Budeşti, Chişinău i-am surprins trebăluind. De la cel mic, până la cel mai mare, munca este împărţită la egal. Nici în vacanţă nu trândăvesc, ci se trezesc cu noaptea în cap ca să hrănească animalele.

Mezinii au grijă de cele 50 de găini: "- Am dat mâncare la găinuşe. Păsat."



Nici cele două capre din şopron nu rămân flămânde:



"- Şi încă cu ce te mai ocupi în vacanţă? - Ascut haragii. - Dar pe internet când stai? - La o oră anumită. - Şi cât staţi pe internet? - O oră. - Mai mult nu? - Nu, suntem mulţi şi nu reuşim".



Părinţii spun că sunt mândri de ajutorul pe care-l au:



" - În vacanţă ce vor face, ce le-aţi pregătit? - La greblatul viei. Deja ne ducem şi cu soţia şi o curăţim, iar ei la legatul viei".



Chiar dacă muncesc mult acasă, copii spun că şi-ar dori o vacanţă mai lungă:



"- Temele le-ai făcut? - Nu. - De şcoală ţii dor? - Nu pentru că e foarte greu la şcoală".



Iar elevii din Capitală profită la maximum de vacanţă:



"Tare am aşteptat vacanţa fiindcă am obosit de şcoală".



"Am venit în parc cu părinţii, vom merge cu bicileta".



Unii părinţi spun că îşi amână treburile sau ies mai devreme de la muncă, doar pentru a petrece cât mai mult timp cu odraslele lor.



" - Sunteţi cu fetiţa pe role? - Da, avem liber azi şi ne odihnim activ".



"Păi am venit să stăm cu nepoţeii. Să se mai plimbe".



Vacanţa de primăvară se va încheia lunea viitoare, iar de marţi toţi elevii vor reveni pe băncile şcolilor.