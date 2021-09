Elevii din țară vor putea obține certificatul Cambridge și la noi. Primul centru gratuit de testare este în raionul Căuşeni

Elevii din țară vor putea obține certificatul Cambridge și la noi. Primul centru gratuit de testare a fost deschis în Liceul "Meşterul Manole" din satul Sălcuţa, raionul Căuşeni. Este vorba despre un examen recunoscut internaţional necesar pentru admiterea la unele universităţi de peste hotare. Ideea aparţine unei eleve, dar şi profesorului de limba engleză din şcoală.

Pentru a-şi continua studiile la universitatea dorită, Adriana Novac, elevă în clasa a XII-a are nevoie de certificatul Cambridge, pe care-l putea obține doar în altă țară. Asta a motivat-o să încerce să deschidă un astfel de centru la ea în liceu.



"Mi-am zis de ce să fie mereu atât de complicat drumul studenţilor din Moldova, să parcurgă un drum până în România pentru a susţine acest test.", a declarat Adriana Novac, elevă în clasa a XII-a.



A urmat un interviu cu cei de la Cambridge, iar peste două săptămâni a venit vestea bună.



"Sunt şapte tipuri de teste, care includ atât gândire critică în diverse domenii: matematică, economie, politică şi altele. Testul dat nu are ca interes cunoaşterea limbii engleze, dar a aptitudinilor studenţilor, elevilor în diverse domenii, pentru a aplica la o oarecare facultate în Europa sau Marea Britanie.", a declarat Sergiu Jelihovschii, profesor de limba engleză.



Elevilor le-a surâs ideea și spun că vor să obţină certificatul Cambridge.



"Eu sunt foarte bucuros că avem posibilitatea de a susţine testul Cambridge la noi în liceu. Acesta fiind un test recunoscut internaţional, poţi apleca la foarte multe şcoli."



"Când am aflat că în liceul meu pot să fac acest test, m-am bucurat foarte mult. Vreau să fac studiile peste hotare, iar un astfel de test mă poate ajuta."



" Avem centrul la noi în şcoală şi asta va fi o motivaţie şi o stimulare pentru copii acestei şcoli, spre o şi mai bună însușire a limbii engleze.", a declarat Liuba Pleşca, directoarea Liceului "Meşterul Manole".



Primul examen va avea loc în noiembrie, iar termenul limită pentru înscriere este 30 septembrie.