Elevii din Marea Britanie nu vor mai avea voie să poarte ceasuri în sălile de examen

Începând cu această vară, în sala de examen, elevii din Marea Britanie vor fi obligați să-și scoată ceasurile, așezându-le în fața lor, pe masă. Astfel, personalul didactic care va supraveghea proba va observa imediat orice eventual comportament dubios al celor din bănci, scrie jurnalul.ro.

În prezent există deja interdicția de a purta în timpul examenelor ceasuri inteligente, cu ajutorul cărora poți căuta informații pe internet.

De asemenea, nu este voie nici cu telefonul mobil.



Noua măsură restrictivă vizează cu precădere ceasurile care par obișnuite, dar care, în realitate, sunt din categoria celor inteligente.

În plus, mulți elevi își ascund copiuțele sub curelele de ceas sau chiar sub cadranul acestuia.