Elevii claselor a XII-a se pregătesc intens pentru BAC. Tinerii fac consultații, lecţii individuale şi merg la bibliotecă

Foto: Studenţi // PUBLIKA.MD

Peste două săptămâni, elevii claselor a 12-a încep sesiunea de bacalaureat. Până atunci, se pregătesc intens. Consultațiile, orele individuale suplimentare şi cele de la bibliotecă sunt un garant al notelor bune, zic cei mai mulţi dintre elevi. La orelor de geografie elevii sunt numai ochi şi urechi. Repetiția este mama cunoştinţelor, îi atenţionează profesoara.



"S-a schimbat formatul la BAC-ul de la geografie. Mai bine să învăţăm pe baza cunoştinţelor acumulate de la profesori", a spus Manole Dorin, elev.



Daniela vrea să ia nota nouă la geografie. Pentru ca dorinţa să devină realitate, eleva a luat ore individuale: "Am început să frecventez cursuri suplimentare pentru pregătire de bacalaureat. Este mult mai uşor să înţelegi dacă îţi explică a doua oară".



Profesoara de geografie este adepta metodelor interactive de studiu. Aceste tehnici îi ajută pe elevi să asimileze mai uşor materia.



"Braistormingul, asaltul de idei, pălăriile gânditoare le utilizăm foarte des. Lucrează în grupuri şi fac totodată şi dezbateri", a declarat Maria Prunici, profesoară de geografie Liceul "Mihai Viteazul".



Chiar şi în era tehnologiilor, elevii cred că aplicațiile mobile nu sunt tocmai cea mai potrivită soluţie pentru a te pregăti de examene:



"Aplicaţiile nu, nici într-un caz. Fără profesor şi cărţi este practic imposibil studierea materiei".



"Nu e chiar utilă, în special la biologie. Pentru a merge în troleu şi a te uita, poate e bine, dar de lucrat pe baza ei, nu se poate".



La biblioteca liceului elevii vin să se pregătească pentru examenul la limba străină. Aceştia îşi verifică reciproc cărţile de teste. Practică şi metoda discursului tete-a-tete.



"Dacă eu am avut opinia mea, iar a colegului mi se pare mai bună, pot să o iau, o parafrazez şi o uitilizez", a menţionat Adriana Crîjanovschi, elevă clasa XII-a, Liceul "Mihai Viteazul".



În acest an au fost acordate note maxime din oficiu la proba limbii străine pentru 20 de elevi de la Liceul "Mihai Viteazul".



"Cartea rămâne să fie carte, tabla şi creta rămân să fie ceea ce au fost", a subliniat Ludmila prunici, profesoară de limba franceză.



Pentru proba examenelor de bacalaureat au fost înscrişi în acest an 18 776 de elevi. Sesiunea va începe, oficial, în data de 5 iunie şi se va încheia în data de 22 iunie.