Elevii claselor a 12-a au susținut simularea examenului la limba străină

FOTO: publika.md

Elevii claselor a 12-a au trecut prin emoţiile simulării examenului la limba străină. Ei au demonstrat cât de pregătiţi sunt pentru bacalaureat.



Pentru ca elevii să se obişnuiască cu atmosfera de la bac, la Liceul Teoretic "Universul" au fost conectate camerele de supraveghere, iar toate sursele care s-ar fi putut transforma în copiuţe au fost lăsate în hol.



"Am lăsat tot telefonul, scrisorelele, geanta tot am lăsat nu am nevoie adica e o verificare. Aşa e mai uşor cu sufletul curat de scris. "



"Aici lăsăm şi geanta şi telefonul şi mergem în sală doar cu pixul."



Tinerii au avut la dispoziţie trei ore ca să rezolve subiectele.



"Cel mai mult a trebuit să mă gândesc la ultimul punct pentru că trebuia să îmi formulez gândurile. "



"Testul nu aş spune că a fost foarte dificil. Am avut două esee unul despre voluntariat şi altul despre ce oraş aş recomanda prietenului să viziteze în capitala Angliei. "



"Am întâlnit dificultăţi la eseu pentru că este o temă deschisă, dar totul este bine m-am descurcat."



"De la început m-am stresat un pic dar totuşi până la urmă am încercat să intru mai bine în esenţa itimilor."



Profesorii spun că aceste simulări ale examenelor sunt foarte necesare.



"Elevul face cunoştinţă cu testul care poate prealabil să fie tot aşa. El se testează pe sine, în primul rând noi vedem ce ştie el, care sunt lacunele, unde trebuie să mai lucrăm", a spus proferoară de limba şi literatura română, liceul "Universul", Eugenia Ișenco.



"Itemii au fost clar definiți adică, conţinutul la fel este accesibil, este axat pe un elev mediu", a spus profesoară la Liceul Teoretic "Universul", Galina Gropa.



În acest an, peste 11 mii de elevi au susţinut simularea la limba engleză, iar peste 7000 - la limba franceză. Au fost şi tineri care au scris proba la spaniolă, iatliană, germană şi turcă. Simulările vor ţine până în data de 27 aprilie.