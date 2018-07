Elevii care vor pica BAC-ul ar putea susține examenul de trei ori pe an

Elevii care au picat examenele de bacalaureat ar putea să aibă o a treia şansă să susţină testul în acelaşi an de studii. Parlamentul a aprobat, în prima lectură, un proiect de lege în acest sens.

Deşi documentul prevede şi o taxă pentru susţinerea BAC-ul din a treia încercare, deputaţii au decis să examineze posibilitatea de anularea acestei plăţi în a doua lectură.

"Vor fi trei sesiuni. Noi vorbim despre aceasta a treia sesiune. Nu am prevăzut în proiectul de lege, când urmează loc aceasta sesiune, deoarece ţine de atribuţiile Guvernului. Guvernul ar putea găsi bani suficienţi pentru a investi în educaţie şi a le oferi tinerilor aceasta şansă", a spus Valeriu Ghileţchi, vicepreşedintele Parlamentului.



"Anume sportivi, din cauza programului lor de pregătire şi ocupaţia lor, pleacă în antrenamente şi nu reuşesc. Dar totuşi atitudinea trebuie să fie serioasă", a spus Nicolae Juravschi, deputat PDM.



"Din propria experienţă, am dat bacalaureatul în România la liceu. Vreau să vă spun că am avut colegi care nu au trecut din prima la BAC. Mulţi dintre ei nu au mai revenit la examenele de bacalaureat, fiindcă într-un an de zile apar multe. Dacă ar fi avut posibilitatea să vină în septembrie, de exemplu, poate reuşea să ajungă şi la facultate în octombrie",a spus Andrian Candu, preşedintele Parlamentului.



Unii deputaţi spun că autorităţile trebuie să găsească bani în buget pentru a acoperi costurile celei de-a treia sesiuni.



"Republica Moldova nu are atât de mulţi tineri, încât să nu-şi poată asuma responsabilitatea financiară pentru acoperirea încă a unii sesiuni pentru aceşti 100-200 sau o mie de copii", a spus Galina Balmoş, deputat PDM.

În prezent, elevii care au picat examenele de două ori trebuie să le susţină abia peste un an. În 2018, peste 62 la sută dintre candidaţi au susţinut examenele de bacalaureat, cu patru puncte procentuale mai mult față de anul trecut.