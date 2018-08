ELEVI SMART. Mulţi părinţi le cumpără copiilor smartphone-uri și ceasuri inteligente

În febra pregătirilor pentru noul an şcolar, părinţii nu le cumpără copiilor doar rechizite şi uniforme şcolare. Şi gadgeturile sunt la mare căutare. Se vând bine în special tabletele şi telefoanele performante.



"Nu există un model concret care poţi să-i spui că uite ăsta o să fie perfect pentru copilul tău, dar există o serie de aplicaţii care le recomandăm să fie instalate în telefon. Începând de la aplicaţii speciale în caz de furt al telefonului, până la aplicaţii de control parental, care-i permit copilului să intre, să se joace sau să facă ceva cu telefonul într-un anumit interval de ore", a spus piar managerul unui magazin de gadgeturi, Eugeniu Dabija.



Mulţi părinţi optează şi pentru ceasuri inteligente, al căror preţ porneşte de la 500 de lei.



"Pentru securitate trebuie să aibă un ceas cred eu. Telefonul poate e mai scump şi pentru şcoală cred eu că nu "



"Ceea ce e important în ceasul acesta este că poţi efectua apeluri şi a afla ce se află în jurul copilului fără a să afle copilul sau să cunoască cei din jur. Şi momentul numărul doi este că are un buton de SOS"



Sunt însă părinţi care refuză să le cumpere celor mici gadgeturi.



"Atâta timp cât sunt la orele şcolare şi sunt închişi într-o clasă sub supravegherea învăţătoarei sau profesoarei, nu cred că ar fi trebuit să fie preocupări. "



"Sunt diferiţi oameni. Unul poate să cumpere, altul nu poate şi nu trebuie copiii să vadă că unul are mai bun dar altul mai rău."



Aliona Sandu este învăţătoare la un liceu din Capitală. Dascălul susţine că din cauza telefoanelor mobile copiii nu comunică între ei în timpul pauzelor. De aceea, recomandă ca acestea să fie folosite în afara orelor.



"Trăim în era tehnologiilor şi evident că este bine ca copilul să aibă acces, să aibă telefonul mobil. Gândesc că un telefon este bine, doar că unul mai simplu, doar pentru butonare, ca să ia legătura strictă cu părintele", a spus profesoara de clasele primare, Aliona Sandu.



Specialiştii IT îi îndeamnă pe părinţi să fie atenţi şi să-şi protejeze odraslele de anumite informaţii, aplicaţii sau jocuri găsite pe internet.