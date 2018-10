Elevi mai fericiţi la Donduşeni. Fundaţia lui Vlad Plahotniuc, Edelweiss, a dotat cu echipement nou sala de sport a liceului Alexei Mateevici

Sala de sport a Liceului "Alexei Mateevici" din Dondușeni a fost dotată cu echipament nou. Acest lucru a fost posibil datorită unei donaţii oferite de Fundația lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss".



"Joacă basket, volei, fotbal şi sunt mai multe grupe adica copii şi mai mici şi mai mari şi nu este destul inventar", a spus o femeie.



"Suntem multe persoane care mergem la antrenamente şi necesită mult timp pentru că dacă de exemplu avem o minge necesită mult timp ca să jucăm", a spus o elevă.

După lecțiile de educație fizică, majoritatea elevilor vin în sală să lovească mingea.



"Avem posibilitatea de a juca mai bine de acum cu ele, că ale noastre sunt vechi de acum. Au nişte mingi rupte cînd dai cu mingea atunci degetul ţi-l atingi şi nu este plăcut", a spus o altă elevă.



Profesoara de sport spune că acum îi va fi mai ușor să-i învețe pe copii să nimerească în coşul de baschet şi să joace bine volei.



"Aceste mingi sunt de calitate superioară, eu am luat în mînă o minge şi un specialist bun deodată şi depistează calităţile pozitive ale oricărui inventar. Vă mulţumim foarte mult pentru cooperare, pentru acceptare", a spus Elena Fedişin, profesor de educaţie fizică.



Pe lângă mingi de fotbal, baschet și volei, Fundația "Edelweiss" le-a adus în dar copiilor şi saltele pentru gimnastică.



"Ne-am adresat fundaţiei "Edelweiss" ştiind că dumnealor sunt receptivi la doleanţele oamenilor şi întradevăr de la bun început am fost trataţi cu mare drag, cu atenţie", a spus Anelia Bordeianu, directoarea Liceului "Alexei Mateevici".



"Fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" susţine şi încurajează sportul. Prezenţa noastră la liceul din Donduşeni dovedeşte acest lucru, noi am aflat că tinerii de aici duc lipsă de inventar sportiv, am venit cu mare drag şi li-am adus tot de ce aveau ei nevoie", a spus Lidia Cucoş, directorul executiv al Fundaţiei "Edelweiss".



Această donaţie nu e prima faptă bună din partea Fundației lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" pentru tinerii şi copiii din Donduşeni.



"Avem un teren minunat de joacă în orăşelul Donduşeni de care se bucură toţi tinerii din oraş. Şi deja este a doua parte inventarul sportiv pe care ne la acordat deasemenea "Edelweiss"," a spus preşedintele raionului donduşeni, Vadim Lesnic.



În liceul "Alexei Mateevici" din Donduşeni învaţă 563 de copii.