Elevi de gimnaziu, BĂTUȚI și UMILIȚI de o profesoară. Ce pedeapsă a primit dascălul

O fostă profesoară de limbă rusă, care era şi director de şcoală, a fost condamnată pentru că şi-a umilit elevii. S-a întâmplat în perioada anilor 2014-2015 la gimnaziul din satul Mihalaşa, raionul Teleneşti.

Dascălul a lovit de mai multe ori peste cap câţiva elevi din clasa a V-a şi i-a pus să execute câte o mie de genuflexiuni pentru că nu şi-au făcut temele pentru acasă.

Cazul a ieşit la iveală, după ce unul dintre elevi le-a povestit părinţilor despre cele întîmplate.

"Dacă răspundeam înapoi sau ceva urât, putea să ne spună înapoi sau să ne lovească. Îi numea într-un anumit fel? Da, proşti".

"La lecţie când eram cu dânsa, tremuram şi parcă nici nu vroiam să răspund la profesoară şi când mă întreba doream să plâng".

Unul dintre părinţi spune că băiatul său a fost insultat şi bătut de mai multe ori de profesoară fără nici un motiv în 2015.

"- Pălit cu pumnul în cap. Băiatul a venit acasă cu testiculele umflate, nu putea merge, ne-am dus la spital, am depus cerere la poliţie. Nu am avut niciodată nici o plângere de la nimeni, copilul e moale, nu e obraznic. - Aţi fost la şcoală, aşi văzut care e situaţia? - Am fost, doamna a spus că are tot dreptul să îl pedepsească", a declarat Sergiu Rotaru, tatăl unui copil agresat.

Potrivit procurorilor, profesoara a dat dovadă de tratament inuman şi degradant.

"Minorii au suferit daune atât sub formă de dureri fizice, cât şi suferinţe psihice şi traume psihologice cum ar fi frică, frustrare, sentimentul lipsei de securitate, degradarea imaginii de sine", a declarat Vasile Ciubotaru, procuror-șef Procuratura Teleneşti.

Actualul manager al instituţiei de învăţământ îi ia apărarea profesoarei.

"A fost lecţia întreruptă, gălăgie, neascultare, au dat buzna mai mulţi elevi în clasă şi când i-a mai întrebat şi temele pentru acasă a vrut să îi disciplineze şi le-a ordonat să facă aşezări. A zis o mie, dar asta nu înseamnă că cineva a numărat", a spus Ana Plinschi, directorul gimnaziului din satul Mihalaşa.

În 2015, profesoara a fost suspendată din funcţie, dar imediat după asta, a părăsit ţara, ea fiind dată în urmărire generală. Ulterior, a revenit în Moldova, iar procurorii au reluat urmărirea penală.

Profesoara condamnată se declară nevinovată.

"Făceau gălăgie, erau nedisciplinaţi şi le-am zis ori faceţi lucrarea ori.... şi le-am dat un minut aşa. A fost o distracţie mai mult, s-au amuzat, glumeau, râdeau. Aşa că nu a fost tortură şi atitudinea mea a fost binevoitoare faţă de aceşti copii", a spus Veronica Malai, profesoara condamnată.

Dascălul a fost amendat cu 17.000 de lei şi privat de dreptul de a mai lucra în domeniul educaţiei pe o perioadă de cinci ani.

Sentinţa este cu drept de atac.