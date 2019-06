Eleonora Graur i-a solictat prim-ministrului Maia Sandu să renunțe la acuzațiile false şi să oprească ABUZURILE

Eleonora Graur, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Fracțiunea PDM, i-a solictat prim-ministrului Maia Sandu să renunțe la acuzațiile false.

La fel, Eleonora Graur a îndemnat-o pe Sandu să oprească diversele abuzuri ale noii puteri, care se petrec în aceste zile.

"Îi solicit doamnei prim-ministru Maia Sandu să renunțe la acuzații false și încercări de intimidare în ceea ce privește persoana mea.

O informez pe doamna Sandu și opinia publică despre faptul că nu am avut nimic de-a face cu instalarea vreunui post fiscal la agenți economici din raionul Rezina sau din altă parte. Conform legii și Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale, aprobat prin Ordinul nr. 665 din 12 decembrie 2018 al Serviciului Fiscal de Stat, instituirea posturilor fiscale se face prin ordinul SFS (art. 15 din Regulament). Eu, ca fost președinte de raion și actual deputat, nu am avut niciodată atribuții în acest sens și nici nu am făcut demersuri de vreun fel pentru așa ceva.

Ar fi mult mai bine dacă doamna Sandu ar opri diversele abuzuri ale noii puteri, care se petrec chiar în aceste zile, în loc să dea aprecieri deplasate, total nefondate, în ceea ce mă privește.

Doresc de asemenea să demontez o dezinformare de presă și să precizez că mama mea, care locuiește în satul Cuizăuca din raionul Rezina, este victimă a deportărilor din perioada sovietică. Buneii mei (părinții ei) au fost deportați în Siberia, iar ea s-a născut pe 4 septembrie 1953 în regiunea Altai din Rusia. Anume în această calitate de persoană represată (dovedită prin legitimația seria RZ 02 din 8 decembrie 2004) ea a primit în acest an un ajutor material unic de 200 de lei de la primărie. E foarte trist atunci când, la anumiți jurnaliști, reaua-voință se împletește cu necunoașterea situației, iar de aici rezultă lipsă de respect pentru oameni care au avut mult de suferit în trecut", a scris Eleonora Graur, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Fracțiunea PDM.