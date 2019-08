Elena Bacalu: Dosarul soțului meu este o răfuială politică, a fost supus în permanență presiunilor

Aceasta spune că i s-a spus să adere la o fracţiune parlamentară din actuala guvernare sau chiar să renunţe la mandat."Mi s-a propus să plec de la Partidul Democrat, să ader la o fracțiune politică care astăzi este la guvernare. Mai mult decât atât, când au văzut că eu am refuzat, s-au făcut foarte multe presiuni pe faptul ca să depun mandatul de deputat. În special s-au făcut aceste intimidări, aceste fărădelegi în raport cu mai mulți din colegii noștri, în special acei colegi care au candidat pe circumscripții", a menţionat Elena Bacalu.Deputatul democrat Elena Bacalu a mai spus că propunerea de a adera la un alt partid i-a fost făcută cu o săptămână înainte ca liderul formațiunii "Partidul Nostru", Renato Usatîi, să declare public despre faptul că sunt făcute presiuni asupra unor deputați care au câştigat alegerile în circumscripţiile uninominale. Usatîi a dat numele mai multor parlamentari, inclusiv al Elenei Bacalu."Un cetățean cu funcție importantă a decis ca odată cu alegerile locale să fie organizate și alegeri în şase–şapte circumscripții uninominale. Un deputat din circumscripția Cahul, nu am înțeles care, Ion Groza, Elena Bacalu, aici e circumscripția Cahul – Cantemir. Adică cineva din Cahul trebuie să-și dea demisia", a declartat liderul formațiunii Partidul Nostru.Potrivit ei,"Ca o confirmare la cele spuse că este o comandă politică, după cum s-a exprimat procurorul raionului, chiar astăzi dimineață într-o discuție cu cineva privat: am paralizat-o și izolat-o total pe Elena Bacalu, nu va mai avea posibilitatea nici capul să-l ridice", a precizat Elena Bacalu.Acesta însă nu ar fi singurul care ar fi lăsat să se înţeleagă că la mijloc sunt interese politice."Vreau să interpretez acest lucru ca o răfuială politică și eu confirm, dat fiind faptul că în aceeași zi când a fost reținut soțul meu,ministrul Afacerilor Interne la postul de televiziune TV 8 a declarat că noi astăzi l-am reținut, după care s-a corectat și a spus că l-au reținut colegii mei", a subliniat Elena Bacalu."Această doamnă Bacalu pe a cărui soţ astăzi l-am re..., l-au reţinut colegii mei de la SPIA la Cahul, nu pentru faptul că este soţul doamnei Bacalu, potrivit informaţiilor parvenite la noi, este implicat în acţiuni de contrabandă", a menţionat Andrei Năstase, ministrul Afacerilor Interne.Am solicitat o reacţie în acest sens şi de la Andrei Năstase, dar nici el nu a răspuns la apelul nostru telefonic. Acum câteva zile, când soţul Elenei Bacalu a fost reţinut, pe site-ul MAI a fost publicat un comunicat de presă în care este menţionat că această acţiune se înscrie în obiectivul prioritar asumat de ministrul de Interne de combatere a fenomenului corupţiei în rândul funcționarilor de stat.