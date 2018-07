El cu capul spart, ea cu ochiul vânăt. Doi boschetari din Capitală, în centrul unui SCANDAL (VIDEO)

El cu capul spart, ea cu ochiul vânăt. Aşa i-au găsit oamenii legii pe doi boschetari ce au ajuns a fi protagoniştii unui scandal.

S-a întâmplat noaptea trecută, în sectorul Râşcani al Capitalei. În timp ce doi carabinieri se aflau în serviciu, au auzit strigăte de ajutor ce veneau din spatele unui bloc de locuit.

Deplasându-se la faţa locului, aceştia au dat peste scandalagioşi, care nu puteau explica ce se întâmplă. Pentru a aplana conflictul, la locul incidentului s-a deplasat un echipaj al Batalionului de Reacţionare Operativă.



"În timpul executării serviciului, la un moment dat am auzit nişte strigăte. Ne-am apropiat în doi cu Santinela la faţa locului unde se auzeau strigătele şi am văzut cum un domn o lovea pe o doamnă cu o piatră în cap şi l-am reţinut. Apoi am raportat Unitatea de Gardă şi apoi s-a apropiat şi poliţia".



Potrivit poliţiştilor, bărbatul ar fi consumat alcool împreună cu concubina sa. La un moment dat, acestuia i s-ar fi părut că femeia i-a dat cu o piatră în cap.

Nu a stat mult pe gînduri, a luat o cărămidă de jos şi a lovit-o în faţă. De la dragoste şi până la ură, nu este decât un pas.



- Ce aţi consumat astăzi?

- 50 de grame am băut, 100 de procente. Ce n-am băut 50 de grame?

- 50 de grame şi o sticlă.

- Iată aşa!

- Nu ştiu ce s-a întâmplat cu el, dar la un moment dat m-a lovit.

- Cu ce v-a lovit?

- Cu nimic, cu mână.

- Iată, pumnul lui e cât o cărămidă. Iată aşa!

- De ce v-a lovit?

- Pentru că ea prima m-a lovit cu cărămida în cap.

- Deci, cine pe cine a lovit?

- El!

- Ea m-a lovit şi a plecat!

- Ce? Noi împreună am dormit acolo. Unde am plecat?

- Nu bate capul!

La venirea oamenilor legii, individul a avut o altă versiune. Precum că, nu consoarta l-a agresat, ci trei indivizi ce treceau prin apropiere s-au năpustit asupra sa.



- Spuneţi-mi azi seara ce s-a întâmplat?

- Azi seara?

- Da.

- Ieri am mâncat oleacă de bătaie, de la cine, nu ştiu.

- Dă mă rog oleacă am ....

- Oleacă în vână.

- Cine v-a lovit cu piatra?

- Da eu ştiu?!

- Câte persoane au venit?

- Trei eu am văzut, trei. Când ne-o tras cu un drac, iaca matincă îi ea.

În faţa camerei de filmat, cei doi au recunoscut că au consumat alcool împreună, şi că nu au un loc de trai.



- Vă cunoaşteţi de mai mult timp sau aţi făcut cunoştinţă acum seara?

- Nu, locuim împreună de 4 ani şi jumate.

- Sunteţi căsătoriţi?

- Nu! Doamne Fereşte!

- Unde locuiţi?

- Afară! Unde în altă parte?!

Bătăuşii, în vârstă de 46 şi, respectiv, 52 de ani, au fost conduşi la Inspectoratul de Poliţie pentru audieri.

Totodată, femeia a menţionat că nu va depune o plângere pe numele concubinului. Mai multe detalii, urmăriți în emisiunea realizată de UNITATEA DE GARDĂ, pe Canal3.md.