EINTRACHT E GATA DE LUPTĂ. Echipa germană o întâlnește în semifinală pe Chelsea

Formaţia germană, care nu a mai jucat de 39 de ani în careul de aşi al unei competiţiei europene inter-cluburi, va juca acasă primul meci cu "aristocraţii", care au cucerit trofeul în anul 2013."După faza grupelor, am întâlnit 3 echipe bune: Şahtar Donețk, Internazionale Milano şi Benfica Lisabona. Au fost adversari tari, dar am demonstrat că putem juca cu ei. Acum sper să ajungem în finală", a spus Filip Kostic, mijlocaş Eintracht Frankfurt."Chelsea este unul dintre giganţii fotbalului şi are jucători extraordinari", a zis Mijat Gacinovic, mijlocaş Eintracht Frankfurt."Nu le va fi deloc uşor cu noi. Vom munci din greu, suntem încrezători în forţele proprii şi ne dorim foarte mult victoria. Ardem cu toții de nerăbdare să înceapă partida", a declarat Filip Kostic, mijlocaş Eintracht Frankfurt.În cealaltă semifinală, tot diseară, de la aceeași oră, Arsenal Londra va da piept pe teren propriu cu FC Valencia.