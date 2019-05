EI NU VOR FI UITAŢI. Sute de oameni au adus omagiu regretaţilor artişti, de Blajini

foto: publika.md

Paştele Blajinilor aminteşte mai mult ca niciodată şi de marii artişti ai Moldovei care, din păcate, au trecut la cele veşnice. Sute de oameni au mers la Cimitirul Central din Capitală, acolo unde sunt înmormântate personalitățile neamului. Ei le-au adus un omagiu şi au depănat amintiri.



De 27 de ani, sufletele oamenilor sunt mai sărace de la moartea Doinei şi a lui Ion Aldea-Teodorovici - cele două inimi gemene de la intrarea în Cimitirul Central.



La mormântul lor s-a strâns toată familia.



"Vin mai mult ca la cei vii pentru că ştiu că sufletul lor e viu. Ştiu că ne ascultă şi ne înţelege şi ne ajută de acolo de unde sunt ei. Se bucură că venim aici lângă ei", a spus Eugenia Marin, mama Doinei Aldea-Teodorovici.



La un pas distanţă, apropiaţii primadonei Mariei Bieşu, îşi deplâng sora, mătuşa şi prietena.



"Am venit şi am vorbit cu sora. I-am spus că aşa şi nu se face reparaţie acasă. A căzut podul. Buruienele cresc mari, înaintea casei", a mărturisit Valentina Chiriliuc, sora Mariei Bieşu.



"Eu vorbesc cu ea. Eu ştiu că o să primesc şi eu un răspuns. Pote altă dată, dar o să-l primesc. Îmi pare bine că măcar aşa eu pot să vin şi să ţin legătura cu ea", a povestit Tatiana Chiriliuc, nepoata Mariei Bieşu.



S-au aprins lumânări şi la mormântul lui Anatol Dumitraş, cel care ne cânta despre dragoste şi femei frumoase. Soţia acestuia i-a dedicat o poezie.



"Ştiu bine că eşti aici cu noi De sus ne veghezi şi spui neîncetat Hristos a Înviat

Oul roşu am ciocnit

De tine ne-am amintit."



Lidia Dumitraş mărturiseşte că nu trece nicio zi fără să-şi amintească de soţul său.



"Ne amintim permanent. Totdeauna când te aşezi la masă el parcă este. Uneori doar te-ai gândit şi amuş o lingură, o furculiţă sau pâinea cade, parcă ar da un semn că eu sunt aici", a spus Lidia Dumitraş, soţia lui Anatol Dumitraş.



Acum doi ani, Moldova a rămas şi fără renumitul coregraf al ansamblului de dansuri "Joc". De Paştele Blajinilor, au venit

să-l viziteze elevii săi, dar şi colegii de breaslă.



"Alături de acest om eu mi-am trăit viaţa. 50 de ani am muncit împreună cu el."



"Cei mai frumoşi ani din viaţa mea au fost petrecuţi în ansamblul Joc. Alături de acest om. El ne-a condus, el ne-a învăţat."



Flori au fost aduse şi la

mormântul lui Ion Ungureanu, cel care a dat citire Declaraţiei de independenţă.



"Să fie repuse în drepturile lor însemnele naţionale ale poporului nostru, drapelul tricolor, albastru, galben, roşu", a spus Ion Ungureanu, deputat în primul Parlament.



Cimitirul de pe strada Armenească datează din secolul 18.