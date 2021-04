Egiptul a sechestrat nava „Ever Given” și cere să îi fie plătite 900 de milioane de dolari ca despăgubiri pentru deblocarea acesteia

Autoritățile de la Cairo au anunțat că sechestrează nava port-container „Ever Given” până la achitarea de către proprietari a sumei de 900 de milioane de dolari ce reprezintă despăgubiri pentru costul deblocării navei după ce a rămas blocată în Canalul Suez timp de aproape o săptmână, relatează Bloomberg, citat de Agerpres.

Despăgubirile de 900 milioane de dolari includ pierderile suferite de Autoritatea Canalului Suez (SCA), precum şi costurile asociate cu repunerea navei „Ever Given” pe linia de plutire şi alte cheltuieli de mentenanţă, a declarat preşedintele SCA, Osama Rabie. Ordinul de sechestrare a navei a fost emis de un tribunal din oraşul Ismailia.

Nava Ever Given are 400 de metri lungime și cântărește 200.000 de tone, având o capacitate maximă de 20.000 de containere. În momentul blocajului transporta 18.300 de containere. Cargobotul este operat de compania taiwaneză Evergreen Marine și este una dintre cele mai mari nave de acest tip din lume.

La finele lunii martie, nava „Ever Given”, cu o lungime de 400 de metri, a eşuat pe diagonala canalului, din cauza vântului puternic însoţit de o furtună de nisip care a redus vizibilitatea, blocând ambele sensuri de navigaţie.

Autoritatea Canalului Suez a început o investigaţie pentru a stabili cauza eşuării navei, care a fost în cele din urmă ranfluată după o operaţiune dificilă în care s-a apelat la dragarea nisipului şi la mişcarea portcontainerului cu ajutorul unor remorchere.



Blocarea Canalului Suez a perturbat unele lanţuri mondiale de aprovizionare, în condiţiile în care fluxurile mondiale de transport erau oricum afectate de pandemie. Pierderile provocate de blocarea navei Ever Given în Canalul Suez sunt estimate la un miliard de dolari.

Prin canalul Suez tranzitează circa 30% din traficul maritim mondial de transport containere şi circa 12% din comerţul global de bunuri.

Canalul Suez, care leagă Mediterana de Marea Roşie, asigură cea mai scurtă rută de transport maritim între Asia şi Europa. În 2020, au trecut prin această cale maritimă cel puţin 18.840 de nave.