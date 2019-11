EGALITATE ÎN TURUL DOI. Cine sunt primarii care au obținut acelaşi număr de voturi

În satul Hirova din Călăraşi, candidatul democrat, Felicia Gheorghiță, şi cel a PUN, Valeriu Oaserele, fost primar al localităţii au primit câte 280 de voturi. Conform datelor CEC, în primul tur, Felicia Gheorghiță a obţinut cu şapte la sută mai mult, aşa că va fi numită primar."Mulţi au rămas uimiţi, pentru că parcă se părea din primul tur că victoria este asigurată, dar se vede că s-au dus lupte şi ascunse poate", a spus FELICIA GHEORGHIŢĂ, cadndidat PDM Am încercat să vorbim cu fostul primar al localităţii, însă acesta nu era acasă. Sătenii spun că aşteaptă de la noul primar să fie gospodar."Drumuri frumoase, canalizare, un aspect frumos al satului, cum este în lume, să nu fie ură între lume, că tare se mai urăsc în satul acesta, acum de la alegeri îndeosebi, tare se urăsc.""Să facă canalizare, apă avem, multe are de făcut, dar cât o să poată."O situaţia similară este și în localitatea Hirişeni, raionul Teleneşti, unde candidatul socialist, Ludmila Haria, şi fostul primar, Ion Petica, de la blocul ACUM, au câte 354 de voturi. Ludmila Haria nu acceptă rezultatele."Noi am făcut contestare la Consiliul raional şi urmează să facem şi la Comisia Electorală de Centrală. Au fost 20 de voturi nevalide, ale mele şi ale oponentului. O să vedem ce o să decidă până la urmă. S-a adus în mod regulat, chiar de oponent şi de cei care i-au ajutat, au adus persoanele chiar de acasă", a spus LUDMILA HARIA, candidat PSRM.În primul tur, învingător a fost candidatul Blocului ACUM, cu un avans de aproape 10 procente. Ion Petica, aflat la al treilea mandat de primar, a refuzat să vorbească cu echipa de filmare. Sătenii îşi pun mari speranţe în cel care va conduce primăria în următorii patru ani."Ce dorim? Un viitor bun pentru lume. Drumuri şi luminaţie stradală să fie, să mergem noaptea ca să fie lumină. Cam atât."Voturile s-au împărţit la jumătate şi în cursa pentru primăria comunei Bălăbăneşti, raionul Sîngerei. Atât Elena Neaga, din partea blocului ACUM, cât şi Gheorghe Chetraru, de la Partidul Unitatea Salvaţi Basarabia au primit câte 429 de voturi. În primul tur, învingător a fost candidatul ACUM, Elena Neaga, cu aproape 43 de procente.