Egalitate în remunerare: Parlamentul a susținut inițiativa privind asigurarea egalității salariale între femei și bărbați

Legislația națională va defini principiul de plată egală pentru muncă de valoare egală între femei și bărbați, prin introducerea noțiunilor de remunerare, muncă egală și muncă de valoare egală. Deputații au susținut, în ședința plenară de astăzi, modificări în acest sens, în I lectură.

Potrivit proiectului, angajații vor avea posibilitatea de a solicita și obține informații cu privire la nivelurile de remunerare, în funcție de gen, pentru prestarea muncii egale sau muncii de valoare egală.

Totodată, angajatorii vor avea obligația să informeze salariații sau reprezentanții acestora, cel puțin o dată la doi ani, despre remunerația medie pe categorii de salariați sau de funcții, segregată în bază de gen.

Autoarea inițiativei, președinta Comisiei politică externă și integrare europeană, Doina Gherman, a menționat că discrepanța salarială este una semnificativă și în creștere de la an la an, iar acest fapt are un impact pe termen lung asupra calității vieții femeilor, asupra riscului crescut de expunere la sărăcie și nemijlocit asupra diferenței de pensii pe care le primesc femeile și bărbații.

”Este timpul ca atât femeile, cât și bărbații să-și poată revendica drepturile și să aibă la dispoziție instrumentele necesare pentru a se asigura că cer și primesc salarii juste. Anume din această cauză este nevoie ca toți angajatorii, fără excepție, să devină mai transparenți în privința politicilor de salarizare” a declarat Doina Gherman.

Totodată, președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie, Dan Perciun, a explicat că acest proiect prevede transparentizarea sistemului de salarizare și asigurarea egalității de remunerare între salariați, indiferent de gen, pentru prestarea unei munci de valoare egală.

Proiectul urmează a fi votat în lectură finală.