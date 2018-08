Efectul majorării pensiilor: Bătrânii spun că, în sfârşit, le-a fost apreciat efortul depus de-a lungul anilor

Pensiile majorate pentru zeci de mii de vârstnici din ţară îi fac să privească cu optimism ziua de mâine.

Bătrânii spun că, în sfârşit, le-a fost apreciat efortul depus de-a lungul timpului, în special, datorită valorizării pensiilor. Şi Elena Voicu din Climăuţi, Şoldăneşti, se bucură că munca ei a fost răsplătită, după ce o viaţă a lucrat învăţătoare de clasele primare.



"Ştiţi pensia ce de mică era atunci şase sute, după pe parcurs câte puţin sa mărit în fiecare an. Acuma parcă, parcă e mai mare. Un plus este că sa ridicat. Vreau să zic că parcă ar ajunge mai bine, dar avem şi telefon, televizor şi energia electrică o folosim", a spus pensionara, Elena Voicu.



Femeia nu visează la planuri mari, ci vrea doar să-şi petreacă bătrâneţea alături de copii şi nepoţi.



"Acum la pensie nu mă duc aşa mai departe, prin gospodărie, fac mâncare la nepoţi. Cu toate greutăţile acestea pensia olecuţă îi mai bună şi sperăm încă la mai mult", a spus pensionara, Elena Voicu.



Şi Mihail Ştirbu, care este membru al unui colectiv de dans din Şoldăneşti, beneficiază de o pensie mai mare, care a crescut de la 1300 de lei la 3300. Bărbatul crede cu certitudine că Guvernul face tot ce-i stă în puteri pentru ca vârstnicii să aibă o pensie decentă.



"Eu sunt mulţumit de reforma asta pentru că atuncia era pensia mică. Am posibilitatea de a avea un ban în plus pentru a procura nişte bomboane pentru nepoţi şi alte necesităţi pentru care înainte ni le permiteam. Guvernul şi toţi au în vedere că e puţin şi nu e destul pentru oameni dar posibilităţile care sunt ,şi în măsura posibilităţilor se face tot ce e posibil", a spus pensionarul Mihai Știrbu.



Persoanele care s-au pensionat în perioada 2012 - 2013 primesc mai mulţi bani, începând cu data de întâi aprilie. Datorită valorizării, au crescut pensiile pentru aproximativ 50 de mii de oameni.

De asemenea, începând cu data de 1 octombrie vor fi valorizate şi alocaţiile pentru persoanelor care au ieşit la pensie în perioada 2014 - 31 martie 2017.