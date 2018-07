Efectul majorării pensiilor: "Banii îmi ajung pentru un trai decent. Cu ce am contribuit, acea primesc."

Au muncit decenii la rând, iar acum se bucură de linişte. Vorbim despre persoanele în etate, care au beneficiat de valorizarea pensiilor. După majorare, ei spun că îşi permit să aibă un trai decent.

Cel mai mult le pare bine că, în urma reformei, primesc o pensie calculată în baza muncii depuse anterior.

Nistor Andrieş din oraşul Ialoveni a lucrat în domeniul industriei constructoare de maşini. De la un simplu angajat, a ajuns în fruntea unei companii.

"Aşa erau vremurile. Trebuia să munceşti, adică eram, într-o oarecare măsură, mai disciplinaţi decât cei din ziua de astăzi şi nu puteam ca să nu muncesc", a spus Nistor Andrieş, pensionar.

După valorizare, pensia lui Nistor Andrieş a crescut de la 5.500 de lei până la 7.200.

"Acum, după evaluare, în principiu, pensia a revenit la locul ei, adică ceea ce am contribuit, acea primesc. Eu sunt mulţumit. Primesc mai mult cu aproximativ 1.600 de lei", a spus Nistor Andrieş, pensionar.

Ludmila Rusnac din Capitală a muncit mai bine de patru decenii în domeniul tehnicii de calcul. Ea spune că, în tinereţe, avea şi câte cinci locuri de muncă concomitent, iar acum simte roadele eforturilor depuse, mai ales că pensia i-a crescut cu aproape 50 la sută.

"Niciodată nu am primit salariu în plic, asta e un plus. Evident că am fost surprinsă, pentru că valorizarea a fost destul de bună şi deja îmi ajunge să îmi plătesc serviciile comunale, adică de un trai decent", a spus Ludmila Rusnac, pensionară.

Persoanele care s-au pensionat în perioada 2012 - 2013 primesc mai mulţi bani, începând din aprilie.

Datorită valorizării, au crescut alocaţiile pentru limita de vârstă a aproape 50.000 de persoane.

De asemenea, începând cu data de 1 octombrie vor fi valorizate şi alocaţiile pentru limita de vârstă a persoanelor care au ieşit la pensie în perioada 2014 - 31 martie 2017.