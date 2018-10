EFECTELE REFORMEI FISCALE: Proiectul va creşte veniturile salariaţilor

Creşterea veniturilor salariaţilor, combaterea economiei tenebre şi condiţii mai bune pentru dezvoltarea afacerilor. Sunt prognozele autorităţilor şi ale mediului de business în urma implementării reformei fiscale care astăzi a intrat în vigoare. Printre prevederile iniţiativei se numără reducerea impozitului pe venit pentru persoanele fizice de la 18 la 12 procente şi dublarea scutirii personale, de la 11.280 de lei la 24.000 de lei. De asemenea, este stipulată reducerea contribuției angajatorului la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat de la 23 la sută la 18.



"Aceste măsuri ar avea un impact financiar în suma de 2,4 miliarde de lei în calcul anual. Aceşti bani, o parte, în jur de 1,7 miliarde, rămân la dispoziţia businessului pentru a creşte investiţiile, pentru a majora salariile. Cealaltă parte, în jur de 700 de milioane, acestea sunt economiile salariaţilor care nu vor plăti aceste sume sub formă de impozit pe venit", a spus Ion Chicu, secretar general de stat al Ministerului Finanţelor.



Pachetul legislativ mai include reducerea cotei TVA de la 20 la 10 procente pentru restaurante, hoteluri, cafenele şi catering. Reprezentanţii acestui domeniu susţin că datorită noilor măsuri vor putea spori calitatea serviciilor.



"Acei bani pe care le vom primi de la aceasta economie, noi vom întrebuinţa pentru dezvoltarea întreprinderii şi pentru a dezvolta şi mai mult ospitalitatea. O să ne gândim cu ce am putea încă să-i uimim pe oaspeţii noştri", a spus Zinaida Jarcuţchi, reprezentant al conducerii hotelului.



Reprezentanţii domeniului mai spun că reforma fiscală va contribui la asigurarea concurenţei loiale.



"Ceea ce rămâne în cadrul companiei din acel TVA este un imbold către dezvoltarea şi menţinerea unei concurenţei loiale. Am lipit aceste stickerele "Mulţumim Guvernului pentru reducere TVA"", a spus Aneta Zasaviţchi, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Restaurantelor.



Toate aceste prevederi se regăsesc pachetul pro-business, adoptat de Parlament, la sfârşitul lunii iulie. Documentul mai prevede limitarea abuzurilor din partea structurilor de drept asupa mediului de afaceri. Astfel, iniţiativa face regulă în procedura de ridicare a bunurilor şi a actelor de la agenţii economici, în cadrul unei investigaţii.