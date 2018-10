Efectele miraculoase ale laptelui de măgăriţă. Unde poate fi găsit în Moldova şi cât costă un litru

Are aceleaşi proprietăţi ca şi laptele matern şi e considerat un adevărat medicament. Este vorba despre laptele de măgăriţă care costă de 40 ori de ori mai mult decât cel de vacă. Un litru ajunge chiar şi la 400 de lei. Este greu de găsit la noi în ţară, dar nu şi imposibil.

Ion Lozonschi din oraşul Făleşti povesteşte că a auzit pentru prima dată de acest produs lactat cu doi ani în urmă, pe când suferea de o boală gravă. Tot atunci bărbatul şi-a cumpărat primele măgăriţe.

"Am stat la Chişinău în spital şi un doctor mi-a spus că ar fi bine să beau nişte lapte de măgăriţă. Şi dacă locul îmi permite şi am posibilitate să le îngrijesc, am luat deodată la început două şi am început a bea un timp acest lapte şi am văzut că se merită şi mă simt mai bine", a spus Ion Lozonschi, fermier.

Mai târziu, Ion Lozonschi s-a gândit să dezvolte o mică afacere. Iniţial a început să promoveze produsul online pe site-uri de publicitate, iar acum are deja cumpărători fideli.

"Am mai luat vreo două, vreo trei, vreo cinci şi apoi au mai fătat şi s-au îmulţit. În total avem zece măgăriţi mature, un măgar matur şi deja cinci mici. 16 în total. În jumătate de an, mi-am scos toţi banii pe toate măgăriţele", a spus Ion Lozonschi, fermier.

În timp ce unii nici măcar nu au auzit de acest produs, alții îl caută cu disperare. Cristina Trocin e mama unui băiețel de 4 ani. Femeia spune că doar laptele de măgăriță i-a ajutat să întărească imunitatea copilului.

"Am auzit de acest lapte de măgăriţă care este chiar miraculos, nu am văzut asta citind în internet, dar am simţit-o pe propria piele, de când am făcut aceste tratamente, de vreo două trei ori, deja e bine", a spus Cristina Trocin, cumpărătoare.

Specialiştii recomandă laptele de măgăriţă în special celor care vor să-şi întărească imunitatea.

"Conţine foarte multe microelemente şi vitamine. În jur de 300. Nivelează starea tractului gastrointestinal, starea sănătăţii în general, starea pielii. Şi foarte bine ajută pentru mămici care nu au lapte şi nu au cu ce să hrănească copii", a spus Victoria Babiţchi, medic gastroenterolog.

Cea mai scumpă brânză din lume e cea făcută din lapte de măgăriţă. Un kilogram se obţine din 25 de litri de lapte.

În România preţul unui astfel de produs ajunge la 1.000 de euro per kilogram.