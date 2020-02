Efectele iniţiativei premierului Chicu de a efectua verificări în farmaciile din ţară, NULE. Măştile medicinale, în continuare de negăsit

Măştile medicinale sunt în continuare de negăsit în farmaciile din Capitală. Deşi premierul Ion Chicu a declarat, acum două zile, că le va veni de hac speculanților care profită de criza provocată de coronavirus şi stau cu măştile în depozite, acest lucru nu i-a impresionat pe unii afacerişti.

Echipa noastră de filmare a mers, astăzi, cu o cameră ascunsă în mai multe farmacii, unde măştile medicinale lipseau cu desăvârşire.

- Reporter: Bună ziua, de care măşti aveţi?

- Farmacist: De niciun fel nu avem.

- Reporter: De niciun fel?

- Farmacist: Nimic, nicio farmacie nu are.

Aceeaşi situaţie şi la o altă farmacie.

- Reporter: Măști aveţi?

- Farmacist: Măști nu avem.

- Reporter: Dar când o să vă aducă?

- Farmacist: Nu suntem la curent!

- Reporter: S-a spus că astăzi trebuiau să fie.

- Farmacist: Se spune una, dar realitate e alta!

- Reporter: Adică?

- Farmacist: Nu ştim când o să fie, dar astăzi sigur nu.

Între timp, oamenii confirmă că nu au de unde să-şi procure măşti medicinale, iar atunci când găsesc câteva, acestea sunt exagerat de scumpe. În aceste condiţii, unii ne-au spus că le confecţionează singuri, în condiţii casnice.

"Eu mi le cos singură. Îs şi scumpe, costau un leu sau câţiva bănuţi şi acum patru lei. Apoi cum, noi pensionarii n-avem bani pentru ele".

"Am întrebat şi aici, şi dincolo, nu sunt. Nici nu ştiu dacă vor mai fi. Bine că am reuşit să cumpărăm înainte şi avem câteva acasă. Altfel, nu ştiu".

"Ultima dată am cumpărat acum două săptămâni, costau 10, 20 şi chiar 30 şi ceva de lei. Am vrut să merg astăzi să îmi cumpăr, am căutat în tot sectorul Râşcani şi nu mai sunt".

"Nici n-am intrat să cumpăr, pentru că ştiu că ele nu-s în farmacii. Costau copeici, acum îs exagerate preţurile, la noi când este o situaţie de criză şi necesitate, zboară preţurile".

Anterior, premierul Ion Chicu a dispus ca inspectorii Serviciul Fiscal de Stat să efectueze controale în farmacii, pentru a verifica stocurile comercianţilor. Cei de la fisc au început astăzi verificările, însă până acum nu ne-au putut spune unde au fost efectuate controalele şi nici câţi agenţi economici au fost amendaţi.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Fiscal de Stat, Olga Baciu, ne-a spus că, cel mai probabil, vor reveni mâine cu o astfel de informaţie.

Ieri, Guvernul a adoptat o hotărâre prin care a fost stabilit un plafon de cel mult 20 la sută pentru adaosul comercial în cazul măștilor medicinale și a altor produse de protecție. Dar noile prevederi vor intra în vigoare abia după publicarea documentului în Monitorul Oficial.

