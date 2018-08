Efectele catastrofale ale poluării aerului, scoase la iveală: Afectează sănătatea fizică

Cercetătorii de la Beijing Normal University, Yale University şi Peking University au găsit o legătură între poluarea aerului şi declinul cognitiv la oameni. În lucrarea publicată în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences, autorii studiului Xin Zhang, Xi Chen şi Xiaobo Zhang descriu rezultatele la care au ajuns.

Toată lumea ar trebui să cunoască deja consecinţele poluării aerului asupra sănătăţii fizice, în principal cele asociate cu plămânii, dar noi dovezi arată că poluarea poate cauza probleme mintale. În noul proiect, specialiştii au plecat de la descoperirile altor studii care au sugerat că poluarea aerului poate duce la astfel de probleme, portivit Medical Xpress.

Studiul a constat în probe de matematică şi de vorbire la 25.000 de oameni din 162 de judeţe din China, care au fost analizate în funcţie de condiţiile de poluare a aerului. Savanţii au precizat că la teste au participat ambele genuri, iar vârstele au fost variate - de la adolescenţi la bătrâni.

Rezultatele au indicat că cele mai mari niveluri de poluare duc la cele mai slabe rezultate la teste, mai ales la cei în vârstă. De asemenea, cel mai mare impact a fost asupra bărbaţilor, în special asupra celor cu un nivel scăzut de educaţie. Cercetătorii sugerează că acest lucru poate fi cauzat de faptul că cei cu nivel mai scăzut al educaţiei sunt nevoiţi să lucreze mai mult afară, fiind deci mai expuşi la aerul poluat.

Mai mult, cercetătorii au observat că declinul a progresat odată cu trecerea timpului, ceea ce e un indicator că poluarea aerului reprezintă cauza, scrie descopera.ro