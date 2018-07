Efectele benefice ale măsurilor de relaxare fiscală. Exemplele din SUA, România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Slovenia

Conducerea SUA așteaptă o creștere economică anuală a țării peste 3%, fapt pe care americanii nu l-au văzut din 2005. Mai mulți economiști susțin că acest lucru se va întâmpla din 2 motive: creșterea cheltuielilor guvernamentale și micșorarea impozitelor. Sursa: BBC Creșterea economiei SUA se datorează și. Or, acest lucru demonstrează că acțiunile de stimulare fiscală ale administrației americane au avut impact asupra veniturilor populației. Sursa: Bloomberg Conform datelor publicate de Departamentul american al Muncii, pentru primul semestru al anului 2018 se atestă o scădere a ratei șomajului la cel mai scăzut nivel din ultimii 18 ani – la nivelul deAceste date au depășit estimările inițiale ale experților, băncilor și chiar Fondului de Rezervă al SUA. Sursa: BBC Economia României va continua să crească peste potențial în 2018, cu aproximativ. La începutul anului se prognoza chiar și o creștere de cca 6,1% pentru 2018. Sursa: Ziarul Financiar În iulie, Comisia Națională de Strategie și Prognoză a făcut corecții la cifrele privind câștigurile medii salariale și acestea. Sursa: Mediafax Suplimentar, Institutul Național de Statistică din România a arătat că, în primul trimestru al anului 2018,Sursa: Adevărul Rata șomajului la nivel național, calculată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din România,Astfel, la sfârșitul lunii, în scădere cu 0,10% față de luna anterioară și sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2017 cu 0,72%. Sursa: Agerpres din Bulgaria determină menținerea creșterii PIB deja al treilea an la rând, cu prognoză pentru anul viitor, la cota de cca 4%. Motoarele creșterii economice sunt consumul intern în creștere și îmbunătățirea climatului investițional. Sursa: Comisia Europeană Datele Comisiei Europene arată că politicile economice și fiscale ale guvernului bulgar din ultimii 3 ani au un impact direct asupra, fapt ce stimulează piața internă. Sursa: Comisia Europeană Odată cu creșterea salariilor, dar și investițiilor externe ca rezultat al scăderii taxelor, în special în urma introducerii unui impozit pe venit fix de 10%, s-a atestat o, de la cca 12% în 2014 la cca 5% în 2018, ceea ce este sub media în UE. Sursa: Independent Balkan News Agency din Ungaria au condus la, care este direct legată cu creșterea veniturilor populației. Prin urmare, datorită cererii interne mari, creșterea PIB-lui Ungariei rămâne al doilea an consecutiv la valoare de cca 4%, ceea ce este de două ori mai mult decât în 2016, când PIB-ul a crescut cu 2,2%. Sursa: Budapesta Business Journal și a majorărilor salariale, se anticipează că salariile în termeni reali în Ungaria vor crește cu 40% în următorii șase ani și vor conduce la îmbunătățirea nivelului de trai. Sursa: Guvernul Ungariei Totodată, conform informației Comisiei Europene, se menționează că în Ungaria consumul privat va crește în 2018, datorită creșterii ocupării forței de muncă și creșterii dinamice a salariilor reale. Sursa: Comisia Europeană a contribuit la creșterea consumului, care după sine a dus lași micșorarea bruscă a ratei șomajului, lucru care nu s-a mai întâmplat din 2002. Sursa: OECD din Slovacia determină o creștere economică continuă,în 2018 și 2019, principalele motoare ale creșterii fiind consumul intern și investițiile. Sursa: Comisia Europeană Datele Comisiei Europene arată că, odată cu creșterea consumului intern, are locSursa: Comisia Europeană Reformele fiscale din Slovacia determină o, de la cca 14% în 2014 la cca 5% în 2018. Sursa: Trading Economics Ca rezultat al mai multor reforme structurale, inclusiv în sectorul fiscal și bancar, în Slovenia, începând cu anul 2013, se atestă o creștere economică continuă în ultimii 3 ani, de la peste 3% în 2016, la cca 5% în 2017 și pronostic în 2018. Sursa: Comisia Europeană Premisele de bază ale creșterii PIB-lui în Slovenia sunt creșterea puterii de cumpărare a populației ca rezultat al. Aceste elemente survin ca efecte ale reformei salariale și fiscale din Slovenia. În 2018, se atestă o creștere considerabilă a salariului minim în Slovenia (843 euro), fapt care nu s-a întâmplat din 2010. Sursa: Country Economy În același timp, numărul persoanelor care nu au un loc de muncă în Slovenia a scăzut în aprilie curent până laSursa: Reuters Prin exemplul și experiența statelor de mai sus, putem afirma că politicile de relaxare fiscală de creare a unor condiții competitive pentru business, dar și pentru scăderea presiunii din partea organelor de control se obține un efect pozitiv atât asupra situației economice a statului, cât și a celei sociale, și anume: