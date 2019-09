Edward Snowden şi-a scris autobiografia cu ajutorul unui romancier

Avertizorul de integritate american Edward Snowden a lucrat "timp de multe luni" şi într-un secret total cu romancierul Joshua Cohen pentru a scrie cartea sa "Permanent Record", ce a fost lansată pe 17 septembrie în 20 de ţări, au anunţat joi reprezentanţii editurii franceze cu care colaborează acest scriitor, confirmând astfel o informaţie publicată în revista americană The New Republic, scrie agerpres.ro. În debutul cărţii sale, Edward Snowden îi mulţumeşte scriitorului Joshua Cohen.Nu este un fapt rar ca anumite personalităţi să apeleze la serviciile unor scriitori cunoscuţi pentru a-i ajuta să debuteze în literatură. "Snowden şi Cohen sunt amândoi obsedaţi de modul în care tehnologia s-a transformat şi a transformat societatea", se afirmă într-un editorial publicat în The New Republic.În unul dintre romanele sale, "Book of numbers", Joshua Cohen prezintă povestea unui scriitor denumit Joshua Cohen, care primeşte sarcina de a scrie autobiografia unui miliardar care a făcut avere în industria noilor tehnologii şi al cărui nume este tot Joshua Cohen.Inculpat în Statele Unite pentru spionaj şi furt de secrete de stat, privat de paşaport, Edward Snowden locuieşte în prezent în Rusia, unde permisul său de rezidenţă a fost prelungit până în 2020.Edward Snowden a contactat peste 20 de ţări pentru a le solicita protecţie, inclusiv Franţa şi Germania, însă solicitările sale au fost refuzate din diverse motive.