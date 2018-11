Educatorii fără studii vor putea trece un program de învăţământ dual pentru a primi o diplomă

Zeci de educatori cu experienţă muncesc fără să aibă diplomă în domeniu. Pentru a soluţiona problema, Ministerul Educaţiei a lansat un program de învăţământ dual. În cadrul acestuia, angajaţii din grădiniţe pot face studii la Colegiul "Alexei Mateevici" din Capitală.



"După ia săpunul vine şi mă spală bine, bine, după ea şi şerveţelul sunt curat ca ghiocelul."



Galina Ciobanu este educătoare deja de 25 ani. Femeia a fost la mai multe cursuri de perfecţionare, dar acum are ocazia să obţină o diplomă în domeniul de activitate.



"Ne ţinem de această profesie datorită faptului, dragostea faţă de copii. Cu mare entuziasm ne-am dus, cum am auzit deodată m-am inclus în acest proiect şi sunt satisfăcută. Ne înnoim performanţele, ne înnoim cunoştinţele, aflăm multe lucruri noi", a spus Galina Ciobanu, educatoare.



Cursurile sunt organizate de două ori pe săptămână şi vor dura doi ani. Studenţii au testări şi examene.



"Tot la procesele psihice la varianta II aveţi imaginea noastră este singura şansă ce putem spera să realizăm în viitor. "



" Ceea ce învăţăm aici, aplicăm în practică în educaţia copiilor. Foarte interesant, e ceva nou."



După obţinerea diplomelor de studii, educatorii se vor bucura de mai multe avantaje.



"Şi ridicarea salariului şi pot să am şi un grad didactic la care sper aceasta iar este un surplus de bază la salariul nostru. Şi sunt perspective sper să le ating. "



Directoarea colegiului "Alexei Mateevici" spune că doritori de a studia sunt mai mulţi.



"Au depus actele 53 de candidaţi, avem inmatriculați 42, dosare mai sunt, avem în rezervă undeva 15 dosare. Probabil o să venim cu propunere la Ministerul Educaţiei ca după anul nou să mai formăm o grupă", a menționat Victoria Bercu, directoare colegiul "Alexei Mateevici".



Autorităţile au lansat această alternativă din cauza deficitului de specialişti în domeniu.



"Legea ar trebui să nu le ofere posibilitatea să activeze, dar faptul că avem o lipsă mare de cadre didactice în educaţia timpurie nu ne permitem să venim cu astfel de acţiuni dure. De aceea noi venim cu program de alternativă", a spus Angela Cutasevici, secretar de stat Ministerul Educaţiei.



În prezent, în grădiniţele din Capitală activează 2507 educatori şi mai este nevoie de 337 de specialişti.