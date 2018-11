Educatoarea care a abuzat verbal și fizic mai mulți copii de la o grădiniță din Capitală, NU ARE STUDII în domeniul pedagogic

Angajata de la grădiniţa 185 din Capitală care a fost înregistrată în timp ce striga şi insulta copiii de care avea grijă, nu are studii în domeniul pedagogic. Şeful Direcţiei Educaţie, Rodica Guţu, susţine că majoritatea dădacelor din grădiniţe nu au pregătirea necesară şi nu trec niciun concurs înainte de a fi angajate, lucru care ar trebui schimbat.



"Cadrul respectiv despre care este vorba că a aplicat violenţă este un cadru nedidactic, care nu este angajat prin concurs, nu are o pregătire referitor la comportamentul faţă de copii. Am dori foarte mult ca aceşti angajaţi să fie selectaţi şi să fie cei care au dragoste pentru copii. Astăzi directorii sunt nevoiţi să angajeze oricare persoană din societate care vrea să presteze aceste servicii", a declarat Rodica Guțu, şefa Direcţiei educaţie, tineret şi sport.