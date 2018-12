EDUCAŢIA, PUSĂ PE PRIMUL LOC. Pavel Filip: Nicio o şcoală nu va mai fi închisă

Nicio o şcoală nu va mai fi închisă, iar instituţiile preuniversitare, reorganizate până acum, urmează să fie redeschise.

Declaraţia a fost făcută de premierul Pavel Filip, în cadrul vizitei sale în satul Donici din raionul Orhei. În 2013, acolo a fost închis gimnaziul, unde învăţau 95 de copii.

Administratorul casei-muzeu "Alexandru Donici", care era și directorul acestei şcoli, i-a trimis o solicitare premierului pentru ca gimnaziul să fie redeschis.



"Ne pare foarte rău că ne-au închis şcoala, măcar şcoala primară la baştina lui Donici ar putea să rămână. Noi am spus că nu o să se mai închide nicio şcoală, ba, dimpotrivă, noi am reuşit să redeschidem două şcoli anul acesta."



Premierul a menţionat că, în prezent, Guvernul elaborează o nouă viziune în domeniul educaţiei.



"Dacă vrei să distrugi o ţară, distrugi educaţia. Ce o să facem, dacă nu o să avem educaţia în ţara noastră, noi altceva nu avem, decât oameni. Aceasta formula de calcul care a fost per elev, a fost o greşeală comisă. Este o prioritate a mea personală - educaţia", a spus premierul Pavel Filip.



Tot în cadrul vizitei la casa-muzeu "Alexandru Donici", şeful Executivului a donat instituţiei un lot de cărţi, dar şi un set de răvaşe autentice, scrise de fabulist. O parte din aceste documente a fost oferită de Arhivele Naționale ale României, iar alta - de Serviciul de Stat de Arhivă al Moldovei.



"Mulţumim din suflet că ne-am îmbogăţit încă cu nişte exponate foarte importante. Sunt nişte scrisori, documente foarte importante, care vor fi cercetate", a spus directoarea casei-muzeu A.Donici, Ecaterina Ceban.



Iar reprezentanţii ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării au menţionat că vor acorda o atenţie mai mare muzeului.



"În acest local avem o simbioză foarte bună între educaţia şi domeniul culturii şi activitatea comunităţii locale. Este necesar să ne implicăm mult mai activ în a susţine activitatea acestei instituţii, să includem acest conac în circuitul turistic", a spus secretarul de stat al ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Andrei Chistol.



La final, profesorii și copiii au organizat o șezătoare pentru oaspeţii care au venit în localitatea lor.