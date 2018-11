Educaţia pentru sănătate predată în 600 de şcoli din ţară. Ce spun elevii şi profesorii

În jumătate din şcolile din ţară sunt predate ore de educaţie pentru sănătate. 45 de mii de elevi află lucruri care anterior erau tabu despre viaţa sexuală, metode de contracepţie sau avort. Doar şapte la sută dintre cei care studiază opţional această disciplină au atins vârsta adolescenţei, restul au sub 13 ani.

La liceul din satul Ignăţei, raionul Rezina, elevii au aceste lecţii în orar din 2015. În prezent, cursul e frecventat de cei din clasele a opta şi a zecea. Ei spun că informaţiile primite la ore le sunt foarte utile.



"Deoarece să cunoască asta şi să nu cadă în unele cazuri, de exemplu fetele să rămână însărcinate, să aibă sarcini nedorite. Şi chiar şi băieţii, să devină tătici când ei nu doresc asta."



"Temele care intră în cursul opţional "Educaţie pentru sănătate" sunt anatomia şi fiziologia sistemului reproductiv, adolescența, perioada de pubertate, sarcina, debutul vieţii sexuale."



Părinţii nu se arată deranjaţi de faptul că elevii învaţă la şcoală mai multe despre viaţa sexuală.



"Acum copiii sunt foarte dezvoltaţi şi ei deacuma încep viaţa sexuală. Şi metodele de contracepţie sunt foarte bine-venite, să-i preîntâmpine şi să le spună că într-adevăr ce fel de metode sunt şi cum să se protejeze."



"Am avut în trecut, am avut două sarcini, au fost două fete din clasa a noua, dar s-au căsătorit. În prezent, mulţumim Domnului, nu avem, datorită poate şi faptului că colaborăm şi cu Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor şi cu medicii de familie", a declarat Galina Platon, directoarea Liceului "Ioan Sârbu" din Ignăţei.



În acest an, 45 de mii de elevi au ales să studieze opţional educaţie pentru sănătate. Experţii spun că cifra este mică, mai ales din cauza reticenţei părinţilor. Aşa că, de doi ani, Agenția Națiunilor Unite pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă implementează în 22 de şcoli un proiect de promovare a disciplinei.



"În cele mai multe cazuri, unele şcoli nici nu informează părinţii despre toată lista de discipline opţioale care există. Dar foarte mult depinde şi dacă sunt cadre didactice pregătite", a declarat Ludmila Sârbu, expert pe programe de tineret la UNFPA Moldova.



Educaţia pentru sănătate este un curs opţional care se predă din clasa întâi până în ultimul an de liceu, la cererea părinţilor sau elevilor.