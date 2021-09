Educaţia în Republica Moldova se face cu profesori puţini şi obosiţi. Ce susţin aceştia

Educaţia în Republica Moldova se face cu profesori puţini şi obosiţi, care lucrează cât doi dascăli pe un salariu de doar câteva mii de lei. Directorii instituţiilor de învățământ susţin că, în această vară, cea mai mare problemă pentru ei nu a fost pandemia, ci asigurarea şcolilor cu profesori.Problema persistă și la Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi" din Capitală."Anul acesta am avut o situaţie foarte complicată, am fost nevoiţi să angajăm nouă persoane. În acest proces s-au implicat şi cadrele didactice în lanţ, prin cunoştinţe am încercat. Am plasat anunţuri pe stâlpi, site-uri şi tot avem nevoie de cadre didactice, în special de cei care vor activa la grupele cu program prelungit.", a declarat Viorica Bîtcă, director Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi" Chişinău.Directorul liceului afirmă că are nevoie de încă trei profesori. Multe cadre didactice sunt angajate cu un salariu şi jumătate şi lucrează cât aproape doi pedagogi."E adevărat, se simte oboseala, dar dacă ar avea un salariu pe potrivă ar veni mai binevoitori la ore.", a declarat Viorica Bîtcă, director Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi" Chişinău.Liceul Teoretic "Ştefan Holban" din satul Cărpineni, care până la începerea noului an şcolar avea nevoie de peste 50 de cadre didactice, a reușit să angajeze 46 de profesori."De exemplu, am făcut legătură cu o asistentă socială şi am rugat-o să meargă la recalificări ca acum să fie psiholog şcolar. O altă absolventă, specialist în istorie, am convins-o să se recalifice ca învăţător să putem acoperi necesitatea de cadre.", a declarat Tamara Macari, director Liceul Teoretic "Ştefan Holban" Cărpineni, Hânceşti.Directorul susţine că în raionul Hânceşti se înregistrează o lipsă acută de angajați tineri, cei mai mulţi fiind pensionari."În raionul Hânceşti au venit 6 profesori tineri, necesitatea fiind peste o sută."Potrivit datelor oferite de Ministerul Educaţiei, cel mai mare număr de posturi vacante se atestă în raioanele Ungheni, Hâncești, Nisporeni, Călărași, Ialoveni, dar şi în Capitală.