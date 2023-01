Ediţie a 95-a a premiilor Oscar. Academia Americană de Film a anunţat lista nominalizărilor

Academia Americană de Film a anunţat lista nominalizărilor pentru cea de-a 95-a ediţie a premiilor Oscar. Pelicula favorită este filmul ştiinţifico-fantastic "Everything Everywhere All at Once" şi are 11 nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor şi cea mai bună actriţă în rol principal.



Locurile doi şi trei în lista filmelor cu cele mai multe nominalizări sunt ocupate de "All Quiet on the Western Front" şi "The Banshees of Inisherin". Ambele au fost nominalizate la nouă categorii.



La categoria cel mai bun film mai sunt incluse "Avatar: The Way of Water", "Elvis" şi "The Fabelmans".



Pentru râvnitul trofeu la categoria cel mai bun regizor vor lupta Martin McDonagh, Steven Spielberg şi Todd Field.

Cei care ar putea obţine premiul Oscar la categoria cel mai bun actor sunt Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal şi Bill Nighy.

Nominalizate la categoria cea mai bună actriţă în rol principal sunt Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams şi Michelle Yeoh.

Cea de-a 95 ediţie a premiilor Oscar se va desfăşura în data de 12 martie.