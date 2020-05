Ediția galei "FIFA The Best" din acest an, anulată din cauza pandemiei de coronavirus

Ceremonia ar fi urmat să aibă loc în luna septembrie, la Milano, însă FIFA a decis să suspende evenimentul și să nu decerneze vreun premiu în 2020, după ce unele campionate vor fi încheiate prematur, iar altele urmează să rămână suspendate pe o perioadă nedeterminată.În 2019, drept cel mai bun fotbalist a fost desemnat Lionel Messi, care i-a devansat pe Virgil van Dijk și Cristiano Ronaldo.Pe lângă premiul celui mai bun fotbalist, la gala "FIFA The Best" erau acordate premii și pentru cei mai buni antrenori și cele mai bune jucătoare de fotbal . De asemenea, forul mondial alcătuia și echipa anului.După anularea acestei gale, o soartă asemenea ar putea avea "Gheata de aur", trofeul atribuit celui mai prolific marcator al campionatelor europene.Campionatele Franței şi Olandei, au fost terminate prematur, astfel că nu pot exista șanse egale între fotbaliști.În ceea ce privește premiul "Balonul de Aur", revista France Football nu a luat încă o decizie legată de ediția din acest an.Din 1956 și până în prezent, trofeul a fost acordat în fiecare an, astfel că o eventuală anulare a evenimentului ar reprezenta o premieră negativă.