Ediția din acest an a US Open are premii de 57.5 milioane de dolari, mai mult cu 300 de mii decât în 2019

Ediția din acest an a US Open va avea premii totale mai mari decât în 2019, înaintea pandemiei.Organizatorii au anunțat că fondul de premiere este de 57.5 milioane de dolari, mai mult cu 300 de mii. La ediția precedentă, din cauza pandemiei de coronavirus, US Open s-a desfășurat fără spectatori. Astfel, premiile totale au scăzut la doar 53.4 milioane de dolari.La ediția din acest an, campionii la simplu masculin și feminin vor încasa câte 2.5 milioane de dolari.Tenismenii care vor juca în primul tur la US Open vor primi 75 mii de dolari, cu 23% mai mult față de 2020, în timp ce calificații în al doilea tur vor fi recompensați cu 115 mii de dolari, față de 100 mii la ediția de acum un an.US Open este programat în perioada 30 august - 12 septembrie. Campionul în exercițiu al turneului este austriacul Dominic Thiem. La feminin, anul trecut, titlul a fost câștigat de nipona Naomi Osaka.