Edilul de Ungheni a DEMISIONAT, după 16 ani de activitate în calitate de primar. Alexandru Ambros a EXPLICAT care e MOTIVUL

După 16 ani de activitate în calitate de primar, Alexandru Ambros, fiind și cel mai longeviv primar din Ungheni, și-a anunțat demisia, cu doar două luni înainte de finalizarea mandatului.

Alexandru Ambros a explicat pentru Expresul.md motivul pentru care renunță la cariera politică în preajma alegerilor locale generale. Acesta a spus că a optat pentru o nouă funcție.

„Este doar o coincidență. Eu am aplicat la un proiect internațional. Este vorba de managementul deșeurilor solide în Republica Moldova. Oamenii văd doar o parte mică a ceea ce se întâmplă cu gunoiul, care este scos din casă, din curți, apoi ridicat și dus mai departe. Nu cunosc și mulți poate nici nu și-au pus întrebarea ce se întâmplă ulterior cu aceste deșeuri. Există probleme mari cu depozitarea lor. Spre exemplu, gunoiștea municipiului Ungheni se află pe terenul extravilan al satului Cetireni, ceea ce provoacă nemulțumiri și neclarități. „De aceea am fost foarte activi și am reușit să obținem proiectul pilot de amenajare a zonei de management al deșeurilor. Per total, Republica Moldova este împărțită în 8 astfel de zone, iar primul depozit va fi construit la Ungheni, la 5-6 km de oraș, în extravilanul satului Florițoaia Veche. Eu, în rezultatul acestui concurs internațional, organizat de Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare (BERD), am fost ales manager de proiect”, a menționat Alexandru Ambros.