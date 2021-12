"Ediliate" domină LIGA

Echipa "Ediliate" din Chişinău a încheiat pe primul loc prima parte a sezonului din cadrul Ligii de Baschet. Gruparea din Capitală a obţinut a cincea victorie consecutivă după ce a învins echipa Şcolii Sportive numărul 2 din Tighina.

"Edilitate" s-a impus cu scorul de 85-65 şi este liderul clasamentului, fiind singura formaţie neînvinsă în competiţie.

Cel mai bun baschetbalist al partidei a fost Anton Rulevschi de la formaţia învingătoare.

"Am jucat foarte bine în acest meci. Am învins la o diferenţă destul de mare, o echipă ambiţioasă. În prima parte ne-a fost foarte greu, însă în a doua jumătate a meciului, consider că am câştigat datorită pregătirii fizice mai bune".

"Meciul a decurs foarte bine, însă de la început am avut nişte probleme. Adversarul este unul bine cunoscut, având o apărare foarte bună. Ulterior, meciul s-a desfăşurat sub controlul nostru. Totul s-a terminat cu bine. Pot să menţionez prestaţia întregii echipe".

"A fost un meci foarte greu. Avem o echipă foarte tânără. Nu toţi jucătorii sunt profesionişti. În trecut, jucau la nivel profesionist, însă acum mai şi muncesc în altă parte".

Campionatul va lua o pauză, iar echipele se pregătesc pentru Cupa Ligii de Baschet, programată în weekendul următor.

"Meciurile se vor disputa în weekend şi mai mulţi jucători care îşi fac studiile în România şi chiar în SUA vor putea veni şi completa echipele. Nivelul baschetului va fi la un nivel destul de înalt".

Semifinalele Cupei Ligii de Baschet sunt programate pe 25 decembrie, iar marea finală pe 26 decembrie la Chişinău. Meciurile se vor disputa la complexul sportiv Edilitate cu începere de la ora 13:00.