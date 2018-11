EDELWEISS SPRIJINĂ STUDENŢII. În campusul UTM a fost deschisă o sală de sport modernă (GALERIE FOTO)

O nouă premieră la Universitatea Tehnică din Moldova. În campusul universității a fost deschisă o sală de sport modernă, dotată cu sprijinul Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss". Studenții sunt impresionați de condițiile create și echipamentele performante, pe care le-au testat nerăbdători. În discuția cu Vlad Plahotniuc, care le-a făcut o vizită, tinerii au promis că vor continua să înregistreze rezultate bune nu doar în științele tehnice, dar și în sport, mai ales că accesul în sala de forță este liber pentru toți studenții UTM.

Alexandru Perciun are două mari pasiuni - calculatoarele, dar şi powerliftingul, sport în care a reuşit să devină campion mondial.



"Când am început nu aveam aşa sală. Aceasta este foarte bine dotată, sunt mai multe posibilităţi să-ți antrenezi toate grupele de muşchi, să devii mai puternic şi, desigur, să obţii mai multe rezultate", a spus Alexandru Perciun, student şi campion la powerlifting.



- O sală frumoasă, e plăcut să te antrenezi, cred că băieţii de aici vor obţine succese mari.

- Aveţi deja o motivaţie, mulţumesc pentru cuvintele frumoase.



Un alt student la IT, dar îndrăgostit de sport, este și Dumitru Calmîc, revenit recent de la un campionat european.



"Anul viitor, de asemenea, vor avea loc multe competiţii şi sper să reprezint ţara noastră şi universitatea la nivel atât naţional, cât şi internaţional şi deja, folosindu-mă de ocazie, vreau să aduc mulţumiri", a spus Dumitru Calmîc, student UTM, campion la powerlifting.



"Este foarte super că la noi s-a deschis această sală, în timpul liber poţi să vii şi să te ocupi de sport. După perechi, se poate de venit de ocupat cu sportul", a spus un student.



"Sala nouă cred că o să ne aducă rezultate mai multe, performanţe. Sportivi o să apară mai mulţi", a completat un alt student.



"În sală, eu personal, mă regăsesc. În timpul zilei, analize, matematică, aritmetică, statistică, aici, vin în universul meu, unde mă gândesc la ale mele doar", a spus un student.



"Capacitatea sălii respective este de 50 de persoane, simultan. Pe zi, minimum 300 de studenţi, timp de o săptămână, e ceva colosal", a spus Anatol Popuşoi, şef departament Educaţie Fizică, UTM.



"Pentru noi este foarte important ca să dezvoltăm şi alte competenţe al studenţilor, fiindcă se ştie că într-un corp sănătos avem şi o minte sănătoasă", a spus Viorel Bostan, rector UTM.



Vlad Plahotniuc a studiat la UTM, acesta fiind un loc familiar pentru fondatorul Edelweiss, motiv pentru care a ținut să contribuie la deschiderea sălii de sport, situată chiar în apropierea căminului unde a fost cazat, pe când era student.



"Eu mă mândresc cu faptul că am absolvit această instituţie, de aceste locuri sunt legate multe amintiri, năzbâtii, probleme şi tot ce am trăit eu aici port cu mine, în suflet", a spus Vlad Plahotniuc, fondatorul fundaţiei "Edelweiss".



În timpul discuțiilor cu studenții veniți la antrenamente, Vlad Plahotniuc i-a încurajat să profite de condițiile pe care le au.



"Eu vreau să vă felicit cu ce este aici, am mai spus încă o dată că noi nu am avut nici pe departe aşa condiţii. Pe noi ne-a reprezentat sportul, doar că noi am făcut prin diferite şoproane, poate aveam o greutate şi făceam sport, dar asta ne ajută şi acum. Succes în ceea ce faceţi nu doar aici, în sală, ci şi acolo. Noi am spus, viitorul sunteţi voi. Nu uităm de tineri, în suflet suntem şi noi tineri", a spus Vlad Plahotniuc, fondatorul fundaţiei "Edelweiss".



Tinerii și-au exprimat recunoștința pentru tot sprijinul oferit și au memorat întâlnirea într-o fotografie.