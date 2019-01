Ed Sheeran va compărea în faţa magistraţilor. Interpretul urmează să fie judecat pentru plagiat

Ed Sheeran va compărea în faţa magistraţilor. Interpretul urmează să fie judecat pentru plagiat. Artistul a fost acuzat încă în vară că a copiat elemente din piesa "Let's Get It On" a lui Marvin Gaye pentru hitul său "Thinking Out Loud". Ed Sheeran a depus o cerere de amânare a procesului, care a fost respinsă însă de magistraţi.



Judecătorul care se ocupă de procesul lui Ed Sheeran a remarcat că ritmul, acordurile, aranjamentul muzical şi liniile melodice ale celor două lucrări sunt asemănătoare.



Piesa interpretată de Gaye a fost prezentată publicului încă în 1973, iar cântecul semnat de Sheeran a fost lansat în 2014. Artistul britanic, în vârstă de 27 de ani, neagă acuzaţiile care i se aduc. "Thinking Out Loud" a fost recompensat cu două premii Grammy, la categoriile cântecul anului şi cea mai bună interpretare pop solo.