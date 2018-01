Ed Sheeran domină topurile muzicale britanice în prima săptămână din 2018

potrivit Agerpres.ro Cel mai recent material discografic al cântăreţului Ed Sheeran, intitulat "Divide", s-a menţinut pentru încă o săptămână pe primul loc în topul albumelor, iar cântecul "Perfect" ocupă pentru a cincea oară prima poziţie în topul single-urilor.Potrivit PA, este pentru a patra oară în istoria topului britanic când un album al unui artist şi un cântec extras de pe acelaşi material discografic ocupă simultan primele locuri în topul albumelor respectiv în cel al single-urilor.În topul single-urilor din prima săptămână din 2018, locul al doilea este ocupat de cântecul "River" - o colaborare a lui Ed Sheeran cu rapperul american Eminem. Locul al treilea este deţinut de piesa "Man's Not Hot", interpretată de Big Shaq.Topul 5 al single-urilor este completat de cântecul "Anywhere" (Rita Ora) şi de piesa "Havana" (Camila Cabello şi Young Thug).În topul albumelor, discul "The Thrill Of It All" al cântăreţului Sam Smith s-a menţinut pe locul al doilea, iar materialul discografic "Human" al rapperului Rag 'N' Bone Man a urcat pe locul al treilea.Albumul "Revival" al rapperului american Eminem a coborât pe poziţia a patra.În plin sezon al premiilor cinematografice, coloana sonoră a filmului "The Greatest Showman", considerat de criticii de specialitate o veritabilă extravaganţă muzicală, în care rolurile principale sunt interpretate de Hugh Jackman şi Zac Efron, a urcat 15 locuri până pe poziţia a cincea.Dubla victorie repurtată de Ed Sheeran în topul britanic marchează un început de an exploziv pentru artist, care îşi va face debutul în serialul animat american "The Simpson" într-un episod ce va fi difuzat de postul Fox duminică seară. În acel episod, Ed Sheeran îşi împrumută vocea unui personaj excentric - un tânăr pianist britanic, al cărui nume este Brendan -, care acceptă să predea lecţii de pian elevei Lisa.