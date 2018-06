Ed Sheeran dat în judecată pentru că ar fi copiat piesa lui Marvin Gaye, Let's Get It On (VIDEO)

Ed Sheeran este dat în judecată pentru 100 de milioane de lire din cauza unei suspiciuni că ar fi copiat bucăți întregi din piesa lui Marvin Gaye – Let’s Get It On.

Se pare că artistul ar fi selectat câteva secțiuni din piesa lui Gaye din 1973 pentru a le pune la piesa lui. Există și documente oficiale care atestă faptul că “linia melodică, ritmul, armoniile, tobele, linia de bază a basului, corul, tempo-ul sunt aceleași”. Lui Sheeran i s-a mai imputat faptul că ar fi copiat piesa Thinking Out Loud însă, până acum, a respins mereu acuzațiile.

De data aceasta însă plângerea a fost depusă de o companie care se numește Structured Asset Sales – cea care deține drepturile piesei lui Gaye. Gaye a compus Let’s Get It On împreună cu cântărețul American Edward Townsend – care a murit în 2003. Structured Asset Sales a cumpărat o tremie din drepturile de autor pentru piesă. Și moștenitorii lui Townsend l-au dat în judecată pe Sheeran în 2016 spunând de asemenea că Thinking Out Loud este copiată după Let’s Get It On, scrie tabu.ro.