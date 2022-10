Economii drastice, în spitale: Directorii anunță că vor fi nevoiţi să comaseze secţiile și reducă paturile pentru pacienți din cauza tarifelor majorate

Din cauza tarifelor majorate pentru gazele consumate şi cu scopul de a face economii, directorii mai multor spitale raionale anunţă că vor fi nevoiţi să comaseze secţiile, să reducă numărul de paturi pentru pacienţi, să încălzească încăperile pentru câteva ore şi să redirecţioneze pacienţii către alte spitale.

Doctorii-şefi spun că iarna aceasta va fi un examen nou, după doi ani de pandemie, şi estimează facturile lunare la 600 de mii de lei, dublu decât iarna trecută. La rândul său, Ministerul Sănătăţii promite să aloce bani suplimentari unor instituţii medicale, ca să iasă cu bine din iarnă.

„Acum lucrează o echipă la geamurile termopan, probabil vor fi ceva nişte economii”, a remarcat directorul Spitalului Leova.



În această perioadă e forfotă mare în instituţiile medicale raionale, dependente total de gaze. La Leova şi Cantemir, de exemplu, sunt optimizate la maximum spaţiile care vor fi folosite în sezonul rece.

„Noi avem pe teritoriul instituţiei şase edificii, în care avem posibilitatea de a sista livrarea de căldură în patru edificii, care sunt toate separate. Transferăm pacienţii cum ar fi pediatria, geriatria, în blocul central”, a afirmat

şeful Spital Raional Cantemir, Anatolie Răcilă.



Sezonul precedent de încălzire, care s-a încheiat în luna mai, practic a golit bugetele spitalelor raionale. Respectiv, acestea intră fără bani în noul sezon rece. Directorii instituţiilor spun că din octombrie deja vor trebui încălzite secţiile medicale, dacă temperatura aerului va fi mai mică de 8 grade trei nopţi la rând.



„Noi înainte ne permiteam ca cazangeria să activeze la 10-12 grade afară”



În Spitalul Raional Cantemir, spaţiile vor fi încălzite pe ore, după grafic. În plus, s-a decis să fie închise patru blocuri, unde funcţionau secţiile de reabilitare şi de boli infecţioase, prin urmare secţiile vor fi comasate, iar numărul de paturi va fi redus cu cel puţin 20.



„Se sistează activitatea în secţia boli infecţioase cu transferul acestor pacienţi în spitalul raional Leova, am vorbit cu directorul de acolo, au locuri şi nu vor închide această secţie pe perioada de iarnă”, a adăugat Anatolie Răcilă.



Şeful Spitalului Raional Cantemir estimează că economiile de consum de gaze ar putea fi de 19%, doar că în bani nu va fi o economie substanţială. Aşa că şeful spitalului a fost nevoit să meargă la Consiliul raional şi la Compania Naţională pentru Asigurări în Medicină. Suportul financiar de care ar avea nevoie instituţia s-ar ridica la 400 de mii de lei pe lună, doar pentru factura la gaz. Directorul spitalului admite că vor mai urca economii drastice.



„Noi vom achita dublu, noi vom economisi din altă parte, economisim din procurarea unor dispozitive medicale, pentru unele reparaţii curente, procurarea altor unelte. Mi-e teamă să nu rămânem fără gaze, atunci va fi problemă”, a spus directorul Spitalului Leova.



Conducerea unor spitale raionale a propus Ministerului Sănătăţii să fie absorbite de spitale mai mari, până la sfârşitul sezonului de încălzire. Însă ministrul Ala Nemerenco ne-a declarat că nu există niciun risc financiar pentru spitale, iar bugetele pentru încălzire ale unor instituţii au fost revizuite de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.



„Noi am avut probleme şi iarna trecută, când la fel s-au majorat tarifele, inclusiv la alimente, gaz. Lucrăm cu CNAM, spitalele au beneficiat de acorduri adiţionale, nu avem niciun spital, care să fie în minus sau faliment”, a relatat ministra Sănătății, Ala Nemerenco.



Am expediat o solicitare la Compania Naţională de Asigurare în Medicină şi am cerut informaţii cu privire sumele suplimentare care vor fi alocate spitalelor, pentru facturile la gaze, însă nimeni nu ne-a răspuns nici la telefon, nici la solicitare.



„Pentru noi iarna aceasta va fi în linii generale un examen extraordinar. Noi suntem din examene în examene. Am avut COVID-19, acum criza energetică”, a menționat directorul Spitalului Raional Leova, Andrei Malașevschi.



Şi spitalele din Capitală, care au bugete mai mari decât cele raionale, ar putea să nu facă faţă facturilor din această iarnă. Conducerea Spitalului de Boli Contagioase pentru Copii ne-a declarat că pe lângă faptul că are un plan de economii, a solicitat reevaluarea contractelor de finanţare cu CNAM. Totuşi, mai încrezători sunt şefii spitalelor care au investit sume enorme în termoizolarea clădirilor. E şi cazul Spitalului Clinic Militar al Ministerului Apărării.



„Blocul central cu trei etaje a fost termoizolat, schimbate geamurile termopan şi înlocuite corpurile d eiluminat cu panouri tip led. În 2021 au demarat alte lucrări de conservare a energiei termice a altui bloc. După toate calculele un edificiu reabilitat termic ar reduce consumul de energie termică cu 25% - 30%”, a precizat şeful direcţie administrare bunuri imobile, Ministerul Apărării, Tudor Lașcu.



Comparativ cu alte spitale, în imposibilitatea de a face economii vor fi maternităţile, unde temperatura nu trebuie să coboare sub 21 de grade.