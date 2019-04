Economia UE, ÎN STAGNARE. Fenomenul a fost provocat de DOI LIDERI ai comunităţii

foto: publika.md

Economia Uniunii Europene intră în stagnare, și asta din cauza a doi lideri ai blocului comunitar: Germania și Italia.



La această concluzie a ajuns Fondul Monetar Internațional. Dacă iniţial FMI a prognozat o creştere de 1,8 la sută pentru 2019, acum cota a scăzut cu 0,5 puncte procentuale.



Motorul UE, Germania, va avea un avans de doar 0,8% în acest an. Și asta din cauza mai multor factori externi și interni. Dacă la nivel național, o problemă a fost seceta severă din 2018, care a dus la scăderea producției agricole, pe plan extern au fost afectate exporturile.



Industria grea din Germania, care se bazează în mare parte pe livrările în străinătate, a fost lovită. În Italia, în general, creşterea în acest an va fi de doar 0,6 la sută.



Stagnarea este cauzată de situaţia politică internă şi neînţelegerile pe care le are Roma cu Bruxelles-ul. În schimb, Franța și Spania, cu sporuri de 1,5 şi, respectiv 2,5 la sută, mai ameliorează din scăderea generală a avansului economic în zona euro.



România este o altă țară care contribuie la creșterea economică în UE. FMI prognozează un spor de 3,1 la sută pentru statul vecin.



Cifra a scăzut totuşi față de estimările de la sfârșitului anului trecut.